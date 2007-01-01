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          Товары по акции

          Бра лофт в Новокузнецке оптом

          от 1 668 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новокузнецку и Кемеровской области

          Настоящее фото товара Бра Idea Lux Minimal White, произведённого компанией ChiedoCover
          4 430 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бра Idea Lux Minimal White
          Настоящее фото товара Бра Idea Lux Minimal , произведённого компанией ChiedoCover
          4 430 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бра Idea Lux Minimal
          Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          1 668 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бра Imex MD
          Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
          2 700 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Бра Citilux Максвелл
          Настоящее фото товара Бра Citilux Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бра Citilux Спенсер
          Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Тесла, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Бра Настенный Citilux Тесла
          Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бра Citilux CL
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
          3 400 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-7, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-7
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас , произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас
          Настоящее фото товара Подсветка Fino 72, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подсветка Fino 72
          Настоящее фото товара Подсветка Fino 52, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подсветка Fino 52
          Настоящее фото товара Подсветка Fino 42, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подсветка Fino 42
          Настоящее фото товара Подсветка Gleam черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подсветка Gleam черный
          Настоящее фото товара Подсветка Gleam белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подсветка Gleam белый
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          Бра в стиле Лофт — творческий подход в обустройстве интерьера

          Свобода мысли и свобода стиля — это популярные и модные тенденции современного общества. Открытие ресторана или кафе в этом направлении станет хорошей возможностью для реализации Лофт стиля. В Новокузнецке такие заведения являются одними из самых посещаемых и востребованных.

          В этом стиле привлекательными станут сочетание казалось бы совсем несочетаемых элементов — промышленный и индустриальный декор в современной отделке. Важным условием в продумывании освещения таких заведений является то, что здесь нельзя ограничиться только одной люстрой. Настольные лампы, настольные бра, подвесы — помещение в стиле Лофт должно быть хорошо освещено. Интересным решением станет располагать на разных уровнях и разной высоте дополнительные источники света, благодаря этому можно задать определенную атмосферу романтики.

          Бра в стиле Лофт имеют свои отличительные черты и особенности. Так, они должны сочетаться с общей и основной атмосферой производственных помещений, где практически отсутствуют элементы декора. Такие модели изготовлены из металла, с матовой поверхностью. Металл наряду со стеклом и качественным пластиком являются самыми распространенными материалами изготовления бра. Ключом к успешному оформлению такого стиля считается неповторимость, своеобразность и индивидуальность каждого осветительного прибора.

          Необходимо придерживаться следующих принципов в выборе бра в стиле Лофт. Важно определить цвет (наиболее удачными цветами являются черный, матовый, коричневый, серебристый). Кроме того, чтобы бра отлично дополняли интерьер и подчеркивали определенные зоны в помещении, как правило, это место столиков для посетителей в заведении, необходимо отдавать предпочтение тем моделям, которые органично будут смотреться с мебельным наполнением. В Лофт стиле чаще всего коммуникации открыты, поэтому этот момент тоже можно интересно и выгодно обыграть.

          Где купить настенные бра Лофт в Новокузнецке и в Кемеровской области?

          Компания ChiedoCover с 2007 года производит успешное оснащение банкетной мебелью и текстилем гостиницы, а также рестораны и кафе. Нашей гордостью являются многие положительные отзывы от крупных российских бизнесменов и рестораторов. За эти годы мы решили много поставленных задач: произвели полную модернизацию нашего оборудования, учли пожелания клиентов. Это привело к оптимизации производства и увеличило производительность товаров.

          Купить бра в Лофте в ресторан Новокузнецка можно на нашем веб-сайте. Наши менеджеры четко следуют поставленной задаче по обновлению или оснащению заведения. Наработанные за многолетний опыт компетенции позволяют находить решение в самых сложных вопросах. Хотите продукцию нашей компании — обратитесь по контактным телефонам в отдел продаж.

          Почему бра лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новокузнецк и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новокузнецку ?

            Доставка товара по Новокузнецку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новокузнецку ?

            Стоимость доставки по Новокузнецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новокузнецку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новокузнецку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новокузнецке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новокузнецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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