Свобода мысли и свобода стиля — это популярные и модные тенденции современного общества. Открытие ресторана или кафе в этом направлении станет хорошей возможностью для реализации Лофт стиля. В Уфе такие заведения являются одними из самых посещаемых и востребованных.
В этом стиле привлекательными станут сочетание казалось бы совсем несочетаемых элементов — промышленный и индустриальный декор в современной отделке. Важным условием в продумывании освещения таких заведений является то, что здесь нельзя ограничиться только одной люстрой. Настольные лампы, настольные бра, подвесы — помещение в стиле Лофт должно быть хорошо освещено. Интересным решением станет располагать на разных уровнях и разной высоте дополнительные источники света, благодаря этому можно задать определенную атмосферу романтики.
Бра в стиле Лофт имеют свои отличительные черты и особенности. Так, они должны сочетаться с общей и основной атмосферой производственных помещений, где практически отсутствуют элементы декора. Такие модели изготовлены из металла, с матовой поверхностью. Металл наряду со стеклом и качественным пластиком являются самыми распространенными материалами изготовления бра. Ключом к успешному оформлению такого стиля считается неповторимость, своеобразность и индивидуальность каждого осветительного прибора.
Необходимо придерживаться следующих принципов в выборе бра в стиле Лофт. Важно определить цвет (наиболее удачными цветами являются черный, матовый, коричневый, серебристый). Кроме того, чтобы бра отлично дополняли интерьер и подчеркивали определенные зоны в помещении, как правило, это место столиков для посетителей в заведении, необходимо отдавать предпочтение тем моделям, которые органично будут смотреться с мебельным наполнением. В Лофт стиле чаще всего коммуникации открыты, поэтому этот момент тоже можно интересно и выгодно обыграть.
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Доставка товара по Уфе осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Уфе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Уфе осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Уфе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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