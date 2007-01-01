Бра лофт в Ухте оптом

от 9 900 ₽

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Настоящее фото товара Светильник настенный 01555, произведённого компанией ChiedoCover
14 300 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник настенный 01555
Настоящее фото товара Светильник настенный 01553, произведённого компанией ChiedoCover
10 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник настенный 01553
Настоящее фото товара Светильник настенный 01552, произведённого компанией ChiedoCover
20 700 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник настенный 01552
Настоящее фото товара Светильник настенный 01551, произведённого компанией ChiedoCover
14 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник настенный 01551
Настоящее фото товара Светильник настенный 01550, произведённого компанией ChiedoCover
14 480 ₽
Оптовая цена
5
Светильник настенный 01550
Настоящее фото товара Светильник настенный 01549, произведённого компанией ChiedoCover
23 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Светильник настенный 01549
Настоящее фото товара Светильник настенный 01547, произведённого компанией ChiedoCover
12 800 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник настенный 01547
Настоящее фото товара Светильник настенный 01546, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
5
Светильник настенный 01546
Настоящее фото товара Светильник настенный 01545, произведённого компанией ChiedoCover
13 200 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник настенный 01545
Настоящее фото товара Светильник настенный 01544, произведённого компанией ChiedoCover
13 100 ₽
Оптовая цена
5
Светильник настенный 01544
Настоящее фото товара Светильник настольный 01529, произведённого компанией ChiedoCover
24 150 ₽
Оптовая цена
4.7
Светильник настольный 01529
Настоящее фото товара Светильник настольный 01528, произведённого компанией ChiedoCover
17 200 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник настольный 01528
Настоящее фото товара Светильник настольный 01527, произведённого компанией ChiedoCover
24 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Светильник настольный 01527
Настоящее фото товара Светильник настольный 01526, произведённого компанией ChiedoCover
14 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Светильник настольный 01526
Настоящее фото товара Светильник напольный 01525, произведённого компанией ChiedoCover
36 200 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник напольный 01525
Настоящее фото товара Бра CHAMELEON GOING DOWN белое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Бра CHAMELEON GOING DOWN белое
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Бра в стиле Лофт — творческий подход в обустройстве интерьера

Свобода мысли и свобода стиля — это популярные и модные тенденции современного общества. Открытие ресторана или кафе в этом направлении станет хорошей возможностью для реализации Лофт стиля. В Ухте такие заведения являются одними из самых посещаемых и востребованных.

В этом стиле привлекательными станут сочетание казалось бы совсем несочетаемых элементов — промышленный и индустриальный декор в современной отделке. Важным условием в продумывании освещения таких заведений является то, что здесь нельзя ограничиться только одной люстрой. Настольные лампы, настольные бра, подвесы — помещение в стиле Лофт должно быть хорошо освещено. Интересным решением станет располагать на разных уровнях и разной высоте дополнительные источники света, благодаря этому можно задать определенную атмосферу романтики.

Бра в стиле Лофт имеют свои отличительные черты и особенности. Так, они должны сочетаться с общей и основной атмосферой производственных помещений, где практически отсутствуют элементы декора. Такие модели изготовлены из металла, с матовой поверхностью. Металл наряду со стеклом и качественным пластиком являются самыми распространенными материалами изготовления бра. Ключом к успешному оформлению такого стиля считается неповторимость, своеобразность и индивидуальность каждого осветительного прибора.

Необходимо придерживаться следующих принципов в выборе бра в стиле Лофт. Важно определить цвет (наиболее удачными цветами являются черный, матовый, коричневый, серебристый). Кроме того, чтобы бра отлично дополняли интерьер и подчеркивали определенные зоны в помещении, как правило, это место столиков для посетителей в заведении, необходимо отдавать предпочтение тем моделям, которые органично будут смотреться с мебельным наполнением. В Лофт стиле чаще всего коммуникации открыты, поэтому этот момент тоже можно интересно и выгодно обыграть.

Где купить настенные бра Лофт в Ухте и в Республике Коми?

Компания ChiedoCover с 2007 года производит успешное оснащение банкетной мебелью и текстилем гостиницы, а также рестораны и кафе. Нашей гордостью являются многие положительные отзывы от крупных российских бизнесменов и рестораторов. За эти годы мы решили много поставленных задач: произвели полную модернизацию нашего оборудования, учли пожелания клиентов. Это привело к оптимизации производства и увеличило производительность товаров.

Купить бра в Лофте в ресторан Ухты можно на нашем веб-сайте. Наши менеджеры четко следуют поставленной задаче по обновлению или оснащению заведения. Наработанные за многолетний опыт компетенции позволяют находить решение в самых сложных вопросах. Хотите продукцию нашей компании — обратитесь по контактным телефонам в отдел продаж.

Почему бра лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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