Буфеты в Ангарске оптом

от 45 190 ₽

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Настоящее фото товара Витрина Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
73 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Витрина Классика №2
Настоящее фото товара Витрина Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
78 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Витрина Классика №4
Настоящее фото товара Буфет Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
140 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Буфет Хельга №1
Настоящее фото товара Витрина Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
45 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Витрина Хельга №1
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Как выбрать хорошие буфеты?

Хороший буфет — отличное решение для любой кухни, эта мебель характеризуется повышенной многофункциональностью, имеет высокое качество сборки и искусно украшает дизайн проект интерьера. На сегодняшний день можно встретить самые различные модели, имеющие просто невероятный фасон и дизайн. Большим спросом пользуются изделия с большим количеством тумбочек и полок. Кроме того, популярными и востребованными универсальные модели, которые отлично вписываются практически в любой дизайн проект. В качестве материала производства применяются массив дерева, МДФ, пластик и др. Рассмотрим данные изделия более подробно, определим оптимальную модель для Вашего интерьера.

Буфеты для кухни — идеальный вариант меблировки

«Буфет — кухонный шкаф для хранения продуктов питания, столовой посуды и столовых приборов, состоящий из двух шкафов — верхнего и нижнего — и столешницы между ними. Является прародителем современных кухонь. Типичный буфет состоит из тумбы с распашными глухими дверцами и расположенными над ними выдвижными ящиками, и верхних застекленных полок. Промежуток между шкафами служит столешницей и может использоваться для выкладки блюд и их сервировки перед подачей на стол». Википедия

Специфика использования мебели на кухни определяет выбор более устойчивых и износостойких моделей, которые достойно переносят различные физические и механические воздействия, довольно вместительны и имеют большой срок службы. Итак, хорошим решением для кухни станут буфеты из массива дерева — бук. Эти модели изготавливаются из натуральных материалов, таким образом, они экологичны и отличаются повышенной безопасностью, не источают никаких неприятных запахов и абсолютно гипоаллергенны. Такие модели формируют уют, они идеально вписываются в пространство различных стилей. Благодаря своей универсальности буфеты для кухни могут применяться в классических стилях и других самых популярных направлениях. Высокое качество сборки обеспечивает надежность и долговечность — данные изделия рассчитаны на повседневное пользование и могут выдерживать интенсивные нагрузки.

Кроме того, они не накапливают пыль, для того, чтобы их привести в порядок нужна только влажная тряпка и буквально несколько минут. Подобные модели отличное место для хранения сервизов, чайников, а также других бытовых вещей. Это очень удобно и позволяет наслаждаться отдыхом и приятной компании на кухне.

В настоящее время в нашем каталоге продукции представлены буфеты на любой вкус и дизайн. Мы принимаем индивидуальные заказы на производство буфетов, которые отвечают всем Вашим требованиям и идеально впишутся в интерьер Вашего помещения.

Буфеты для гостиной как вариант меблировки помещения

Кроме того, буфеты являются прекрасным решением для меблировки гостиной, за счет большого ассортимента можно не волноваться за органичность этих моделей с уже существующим интерьером. Правильно подобранный цвет, а также фасон и дизайн позволяет удачно сочетать данные изделия во многих стилевых направлениях. Для гостиной интересным вариантом будут буфеты в более светлых тонах — такие модели гармонично будут смотреться в классическом стиле.

Помимо того, пользуются спросом буфеты из металла, где в качестве основы материала изготовления выступает сталь. Это прочный, надежный и устойчивый к внешним воздействиям материал станет хорошей инвестицией в меблировку гостиной. Здесь можно хранить посуду, тарелки, подарочные и ценные изделия из фарфора и драгоценных камней. Данные изделия невероятно красивы, придают статусность, а также серьезность и привносят роскошь в помещение. Следует отметить, что буфеты добавляют элегантность помещению, появляется некая изюминка в дизайн интерьере, за счет этой особенности привычный образ гостиной смотрится более изысканно и великолепно. Потрясающие эксплуатационные характеристики, возможность использовать как на кухне, так и в гостиной и столовой, например, в частном загородном доме расширяет сферу использования буфетов.

Где купить буфеты в Ангарске?

Современная мебель производится самыми различными компаниями, как найти надежную компанию, которая изготавливает качественную и долговечную мебель?

ChiedoCover осуществляет производство текстиля, а также банкетной и другой мебели для различных сфер жизни. Мы выполняем индивидуальные и оптовые заказы. Если Вы планируете выполнить меблировку банкетного зала, то наша компания — это как раз именно то, что нужно. Полный и комплексный подход к мебельному оснащению Вашего помещения обеспечен. Наши менеджеры подберут для Вас идеальный вариант мебели в соответствии с Вашими предпочтениями и пожеланиями. Большой опыт позволяет находить решение в сложных вопросах стиля и гармонии мебели.

Купить буфеты в Ангарске можно в любое время суток: для этого просто посетите наш сайт, выберите понравившуюся Вам модель и найдите лучшее решение для меблировки. На нашем сайте Вы всегда сможете найти самые актуальные новости, а также акции и скидки. Большой выбор моделей, практически любые расцветки — Вы точно найдете мебель, которую так долго искали. Наше производство располагается в Кировской области, а доставка продукции выполняется по всей России и странам СНГ.

Почему буфеты покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ангарск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ангарску ?

    Доставка товара по Ангарску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ангарску ?

    Стоимость доставки по Ангарску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ангарску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ангарску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ангарске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ангарску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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