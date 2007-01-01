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Хороший буфет — отличное решение для любой кухни, эта мебель характеризуется повышенной многофункциональностью, имеет высокое качество сборки и искусно украшает дизайн проект интерьера. На сегодняшний день можно встретить самые различные модели, имеющие просто невероятный фасон и дизайн. Большим спросом пользуются изделия с большим количеством тумбочек и полок. Кроме того, популярными и востребованными универсальные модели, которые отлично вписываются практически в любой дизайн проект. В качестве материала производства применяются массив дерева, МДФ, пластик и др. Рассмотрим данные изделия более подробно, определим оптимальную модель для Вашего интерьера.
«Буфет — кухонный шкаф для хранения продуктов питания, столовой посуды и столовых приборов, состоящий из двух шкафов — верхнего и нижнего — и столешницы между ними. Является прародителем современных кухонь. Типичный буфет состоит из тумбы с распашными глухими дверцами и расположенными над ними выдвижными ящиками, и верхних застекленных полок. Промежуток между шкафами служит столешницей и может использоваться для выкладки блюд и их сервировки перед подачей на стол». Википедия
Специфика использования мебели на кухни определяет выбор более устойчивых и износостойких моделей, которые достойно переносят различные физические и механические воздействия, довольно вместительны и имеют большой срок службы. Итак, хорошим решением для кухни станут буфеты из массива дерева — бук. Эти модели изготавливаются из натуральных материалов, таким образом, они экологичны и отличаются повышенной безопасностью, не источают никаких неприятных запахов и абсолютно гипоаллергенны. Такие модели формируют уют, они идеально вписываются в пространство различных стилей. Благодаря своей универсальности буфеты для кухни могут применяться в классических стилях и других самых популярных направлениях. Высокое качество сборки обеспечивает надежность и долговечность — данные изделия рассчитаны на повседневное пользование и могут выдерживать интенсивные нагрузки.
Кроме того, они не накапливают пыль, для того, чтобы их привести в порядок нужна только влажная тряпка и буквально несколько минут. Подобные модели отличное место для хранения сервизов, чайников, а также других бытовых вещей. Это очень удобно и позволяет наслаждаться отдыхом и приятной компании на кухне.
В настоящее время в нашем каталоге продукции представлены буфеты на любой вкус и дизайн. Мы принимаем индивидуальные заказы на производство буфетов, которые отвечают всем Вашим требованиям и идеально впишутся в интерьер Вашего помещения.
Кроме того, буфеты являются прекрасным решением для меблировки гостиной, за счет большого ассортимента можно не волноваться за органичность этих моделей с уже существующим интерьером. Правильно подобранный цвет, а также фасон и дизайн позволяет удачно сочетать данные изделия во многих стилевых направлениях. Для гостиной интересным вариантом будут буфеты в более светлых тонах — такие модели гармонично будут смотреться в классическом стиле.
Помимо того, пользуются спросом буфеты из металла, где в качестве основы материала изготовления выступает сталь. Это прочный, надежный и устойчивый к внешним воздействиям материал станет хорошей инвестицией в меблировку гостиной. Здесь можно хранить посуду, тарелки, подарочные и ценные изделия из фарфора и драгоценных камней. Данные изделия невероятно красивы, придают статусность, а также серьезность и привносят роскошь в помещение. Следует отметить, что буфеты добавляют элегантность помещению, появляется некая изюминка в дизайн интерьере, за счет этой особенности привычный образ гостиной смотрится более изысканно и великолепно. Потрясающие эксплуатационные характеристики, возможность использовать как на кухне, так и в гостиной и столовой, например, в частном загородном доме расширяет сферу использования буфетов.
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Доставка товара по Владивостоку осуществляется транспортными компаниями.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Владивостоку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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