Рестораторы идут на самые необычные маркетинговые способы привлечения внимания посетителей. Так, в США один из ресторанов предложил своим гостям по окончании приема пищи вымыть посуду, из которой только что ели. Если тарелка посетителем не вымыта, то это значит, что подаваемые блюда не понравились гостям. Это достаточно необычный способ для привлечения внимания.
По одной из статистик рестораторов, в большинстве случаев посетитель кафе или ресторана обращает внимание на кухонное блюдо и посуду на которой подается заказ. Для большего восприятия вкуса подаваемых блюд значение имеет сервировка или культура питания. В хороших и статусных заведениях блюда должны быть сервированы согласно этикету и тематике ресторана. Если соблюдать базовые принципы, то можно быть уверенными — это не останется без внимания гостей.
Сегодня в любом ресторане или кафе помимо тарелок, салатниц и закусочных присутствуют чашки для бульонов, иногда их еще называют бульонницы. Основное их отличие от обычных чашек для чая — это размер и объем. Традиционные чашки для бульона имеют две ручки, они удобны для переноса блюда к обслуживаемому столику. Могут встречаться чашки с ручками в форме квадрата или, так называемых, ушей. Для подачи первых блюд в таких чашках следует учитывать этикет. Согласно ему в чашках бульонницах можно подавать различные супы — пюре, бульоны и заправочные супы. При необходимости, хорошим тоном станет небольшой подогрев фарфоровых чашек для бульонов при непосредственной подаче блюда на стол. Также принимая во внимание этикет, суп из чашек с двумя ручками не принято пить через край. Различные формы и виды чашек для бульонов помогают успешно сервировать стол, расширяют возможности кафе и ресторанов и создают хороший образ у посетителей.
Кроме того, чашки для кафе и ресторанов превосходно подходят для чайных и кофейных церемоний, выполненные из качественного фарфора они на долгое время станут помощником на сервировочном столе любого заведения.
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При выборе доставки по Ачинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
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