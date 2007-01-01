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            Чашки в Видном оптом

            от 160 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Видному и Московской области

            Настоящее фото товара Бульонная чашка Айвори, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            330 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Бульонная чашка Айвори
            Настоящее фото товара Бульонная чашка Мелодия, произведённого компанией ChiedoCover
            410 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Бульонная чашка Мелодия
            Настоящее фото товара Бульонная чашка с крышкой Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            610 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
            Настоящее фото товара Бульонная чашка D11.7, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Бульонная чашка D11.7
            Настоящее фото товара Чашка чайная Симплисити Вайт, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            310 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Чашка чайная Симплисити Вайт
            Настоящее фото товара Чашка чайная Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чашка чайная Кунстверк
            Настоящее фото товара Бульонная чашка Коллаж D10, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            160 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Бульонная чашка Коллаж D10
            Настоящее фото товара Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48
            Настоящее фото товара Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
            290 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24
            Настоящее фото товара Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
            290 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24
            Настоящее фото товара Чашка чайная 200 мл Royal Circle 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Чашка чайная 200 мл Royal Circle 6, 48
            Настоящее фото товара Чашка чайная 300 мл Royal Circle 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чашка чайная 300 мл Royal Circle 6, 36
            Настоящее фото товара Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48
            Настоящее фото товара Чайный комплект Лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
            1 390 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Чайный комплект Лаванда
            Настоящее фото товара Чашка Этника, произведённого компанией ChiedoCover
            1 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Чашка Этника
            Настоящее фото товара Чайный комплект Сердце Поллока, произведённого компанией ChiedoCover
            1 390 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чайный комплект Сердце Поллока
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            Удачный выбор чашек для кафе и ресторанов — обеспечение хорошей привлекательности всего заведения

            Рестораторы идут на самые необычные маркетинговые способы привлечения внимания посетителей. Так, в США один из ресторанов предложил своим гостям по окончании приема пищи вымыть посуду, из которой только что ели. Если тарелка посетителем не вымыта, то это значит, что подаваемые блюда не понравились гостям. Это достаточно необычный способ для привлечения внимания.

            По одной из статистик рестораторов, в большинстве случаев посетитель кафе или ресторана обращает внимание на кухонное блюдо и посуду на которой подается заказ. Для большего восприятия вкуса подаваемых блюд значение имеет сервировка или культура питания. В хороших и статусных заведениях блюда должны быть сервированы согласно этикету и тематике ресторана. Если соблюдать базовые принципы, то можно быть уверенными — это не останется без внимания гостей.

            Сегодня в любом ресторане или кафе помимо тарелок, салатниц и закусочных присутствуют чашки для бульонов, иногда их еще называют бульонницы. Основное их отличие от обычных чашек для чая — это размер и объем. Традиционные чашки для бульона имеют две ручки, они удобны для переноса блюда к обслуживаемому столику. Могут встречаться чашки с ручками в форме квадрата или, так называемых, ушей. Для подачи первых блюд в таких чашках следует учитывать этикет. Согласно ему в чашках бульонницах можно подавать различные супы — пюре, бульоны и заправочные супы. При необходимости, хорошим тоном станет небольшой подогрев фарфоровых чашек для бульонов при непосредственной подаче блюда на стол. Также принимая во внимание этикет, суп из чашек с двумя ручками не принято пить через край. Различные формы и виды чашек для бульонов помогают успешно сервировать стол, расширяют возможности кафе и ресторанов и создают хороший образ у посетителей.

            Кроме того, чашки для кафе и ресторанов превосходно подходят для чайных и кофейных церемоний, выполненные из качественного фарфора они на долгое время станут помощником на сервировочном столе любого заведения.

            Где купить чашки для бульонов в Московской области?

            Компания ChiedoCover – это большой выбор элитной мебели и текстиля, изготовленной из самых различных материалов и в самых современных стилях, для сегмента HoReCa. Мы произведем продукцию по Вашему персональному дизайн — проекту из любой точки России и стран СНГ. Мы тщательно отслеживаем тенденции в мире мебели и стиля, поэтому наши покупатели приобретают товары, соответствующие последним актуальным новинкам. Купить белые чашки в кафе или ресторан в Видном можно на нашем официальном сайте. Если Вы самостоятельно не нашли подходящий для Вас вариант или у Вас нет времени на поиски, то оставьте заявку на обратный звонок. Наши менеджеры Вам перезвонят.

            Почему чашки покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Видное и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Видному ?

              Доставка товара по Видному осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Видному ?

              Стоимость доставки по Видному рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Видному осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Видному телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Видном при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Видному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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