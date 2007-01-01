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Если в интерьере вашего заведения не хватает тепла и уюта, и вы в поиске какой-то важной детали, то чехлы – это то, чего не хватает современным интерьерам, лишенным индивидуальности.
Чехол может стать не просто украшением интерьера, но и стать второй жизни вашей мебели. В большинстве случаев чехлы обновляют внешний вид стульев, экономя на покупке новых. Плотная ткань способна скрыть все неровности, потертости и царапины, приобретенные с годами эксплуатации.
Чехлы на стулья из габардина
Чехлы на стулья из габардина – прекрасное решение для ресторанов и кафе Междуреченска с ограниченным бюджетом. Хорошее качество в сочетании с невысокой ценой – вот за что габардин завоевал популярность на рынке HoReCa. Уникальная технология производства позволяет создать ткань с повышенными эксплуатационными свойствами.
Преимущества ткани габардин:
Практичность ткани обусловлена специальным плетением нитей – по-другому саржевым. Поперечные нити располагаются под углом 60 градусов, создавая диагональный узор.
Чехлы придают торжественность
Текстильные изделия всегда активно использовались при оформлении праздничных мероприятий. Чехлы на стулья также могут придать более праздничный вид. В каталоге представлен большой выбор чехлов, где вы сможете подобрать чехол на любую модель стула.
Также на сайте вы найдете чехлы и накидки на мебель любого стиля и цвета. Будь ваш интерьер в классическом английском стиле, прованском или в современном. Для более праздничного настроения мы модем украсить изделие дополнительными лентами или бантами. В разделе банкетного текстиля вы найдете и другие текстильные украшения, используемые для подготовки к банкету.
Приобрести чехлы для кафе по низким ценам в Междуреченске возможно. Наша компания предлагает товары для сферы ресторанного и гостиничного бизнеса собственного производства. Благодаря этому наши цены средних.
Доставка осуществляется любой транспортной компанией на выбор клиента во все районы города Междуреченск, а также по Кемеровской области. При оптовом заказе текстильной продукции доставка в подарок! За более подробной информацией обращайтесь по телефону, указанному на сайте или закажите бесплатную консультацию.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Междуреченску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Междуреченску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Междуреченску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Междуреченску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня