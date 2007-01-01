Чехлы из габардина в Тайшете оптом

от 490 ₽

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Настоящее фото товара Чехол 55, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
5
Чехол 55, бордовый
Настоящее фото товара Чехол 55, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 55, темно-серый
Настоящее фото товара Чехол 27, серый, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 27, серый
Настоящее фото товара Чехол 27, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 27, бордовый
Настоящее фото товара Чехол IKEA, произведённого компанией ChiedoCover
520 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол IKEA
Настоящее фото товара Чехол 22, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол 22
Настоящее фото товара Чехол 55, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол 55
Настоящее фото товара Чехол 32, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
5
Чехол 32
Настоящее фото товара Чехол Евро, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.7
Чехол Евро
Настоящее фото товара Чехол 41, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 41
Настоящее фото товара Чехол 24, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол 24
Настоящее фото товара Чехол 33, произведённого компанией ChiedoCover-10%
560 ₽620 ₽
Оптовая цена
4.7
Чехол 33
Настоящее фото товара Чехол 27, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 27
Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект для стола и стульев, светло-бежевый
Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, жаккардовый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект для стола и стульев, жаккардовый, голубой
Настоящее фото товара Чехол 49, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
520 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 49, габардин
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Чехлы из габардина в Тайшете

Если в интерьере вашего заведения не хватает тепла и уюта, и вы в поиске какой-то важной детали, то чехлы – это то, чего не хватает современным интерьерам, лишенным индивидуальности.

Чехол может стать не просто украшением интерьера, но и стать второй жизни вашей мебели. В большинстве случаев чехлы обновляют внешний вид стульев, экономя на покупке новых. Плотная ткань способна скрыть все неровности, потертости и царапины, приобретенные с годами эксплуатации.

Чехлы на стулья из габардина

Чехлы на стулья из габардина – прекрасное решение для ресторанов и кафе Тайшета с ограниченным бюджетом. Хорошее качество в сочетании с невысокой ценой – вот за что габардин завоевал популярность на рынке HoReCa. Уникальная технология производства позволяет создать ткань с повышенными эксплуатационными свойствами.

Преимущества ткани габардин:

  • Износостойкость;
  • Несминаемость;
  • Влагостойкость;
  • Формоустойчивость;
  • Простота ухода.

Практичность ткани обусловлена специальным плетением нитей – по-другому саржевым. Поперечные нити располагаются под углом 60 градусов, создавая диагональный узор.

Чехлы придают торжественность

Текстильные изделия всегда активно использовались при оформлении праздничных мероприятий. Чехлы на стулья также могут придать более праздничный вид. В каталоге представлен большой выбор чехлов, где вы сможете подобрать чехол на любую модель стула.

Также на сайте вы найдете чехлы и накидки на мебель любого стиля и цвета. Будь ваш интерьер в классическом английском стиле, прованском или в современном. Для более праздничного настроения мы модем украсить изделие дополнительными лентами или бантами. В разделе банкетного текстиля вы найдете и другие текстильные украшения, используемые для подготовки к банкету.

Купить чехлы для стульев по оптовым ценам в Тайшете

Приобрести чехлы для кафе по низким ценам в Тайшете возможно. Наша компания предлагает товары для сферы ресторанного и гостиничного бизнеса собственного производства. Благодаря этому наши цены средних.

Доставка осуществляется любой транспортной компанией на выбор клиента во все районы города Тайшет, а также по Иркутской области. При оптовом заказе текстильной продукции доставка в подарок! За более подробной информацией обращайтесь по телефону, указанному на сайте или закажите бесплатную консультацию.

Почему чехлы из габардина покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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