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          Товары по акции

          Чехлы из габардина в Ярославле оптом

          от 220 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ярославлю и Ярославской области

          Настоящее фото товара Чехол 12, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 12
          Настоящее фото товара Чехол 21, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 21
          Настоящее фото товара Чехол 55, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 55
          Настоящее фото товара Чехол 17, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          550 ₽610 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 17
          Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 30
          Настоящее фото товара Чехол 31, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 31
          Настоящее фото товара Чехол 59, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 59
          Настоящее фото товара Чехол Евро, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол Евро
          Настоящее фото товара Чехол 41, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 41
          Настоящее фото товара Чехол 24, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 24
          Настоящее фото товара Чехол 33, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          560 ₽620 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 33
          Настоящее фото товара Чехол 39 универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 39 универсальный
          Настоящее фото товара Чехол 101, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 101
          Настоящее фото товара Комплект подушек для стула, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект подушек для стула
          Настоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 43, съемная обивка для стула
          Настоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          В наличии
          440 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 42, габардин бежевый
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          Чехлы из габардина в Ярославле

          Если в интерьере вашего заведения не хватает тепла и уюта, и вы в поиске какой-то важной детали, то чехлы – это то, чего не хватает современным интерьерам, лишенным индивидуальности.

          Чехол может стать не просто украшением интерьера, но и стать второй жизни вашей мебели. В большинстве случаев чехлы обновляют внешний вид стульев, экономя на покупке новых. Плотная ткань способна скрыть все неровности, потертости и царапины, приобретенные с годами эксплуатации.

          Чехлы на стулья из габардина

          Чехлы на стулья из габардина – прекрасное решение для ресторанов и кафе Ярославля с ограниченным бюджетом. Хорошее качество в сочетании с невысокой ценой – вот за что габардин завоевал популярность на рынке HoReCa. Уникальная технология производства позволяет создать ткань с повышенными эксплуатационными свойствами.

          Преимущества ткани габардин:

          • Износостойкость;
          • Несминаемость;
          • Влагостойкость;
          • Формоустойчивость;
          • Простота ухода.

          Практичность ткани обусловлена специальным плетением нитей – по-другому саржевым. Поперечные нити располагаются под углом 60 градусов, создавая диагональный узор.

          Чехлы придают торжественность

          Текстильные изделия всегда активно использовались при оформлении праздничных мероприятий. Чехлы на стулья также могут придать более праздничный вид. В каталоге представлен большой выбор чехлов, где вы сможете подобрать чехол на любую модель стула.

          Также на сайте вы найдете чехлы и накидки на мебель любого стиля и цвета. Будь ваш интерьер в классическом английском стиле, прованском или в современном. Для более праздничного настроения мы модем украсить изделие дополнительными лентами или бантами. В разделе банкетного текстиля вы найдете и другие текстильные украшения, используемые для подготовки к банкету.

          Купить чехлы для стульев по оптовым ценам в Ярославле

          Приобрести чехлы для кафе по низким ценам в Ярославле возможно. Наша компания предлагает товары для сферы ресторанного и гостиничного бизнеса собственного производства. Благодаря этому наши цены средних.

          Доставка осуществляется любой транспортной компанией на выбор клиента во все районы города Ярославль, а также по Ярославской области. При оптовом заказе текстильной продукции доставка в подарок! За более подробной информацией обращайтесь по телефону, указанному на сайте или закажите бесплатную консультацию.

          Почему чехлы из габардина покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ярославль и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ярославлю ?

            Доставка товара по Ярославлю осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ярославлю ?

            Стоимость доставки по Ярославлю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ярославлю осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ярославлю телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ярославле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ярославлю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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