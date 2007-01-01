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          Товары по акции

          Чехлы из спандекса в Балашове оптом

          от 220 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Балашову и Саратовской области

          Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 37
          Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
          740 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 44
          Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 45
          Настоящее фото товара Чехол 25, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 25
          Настоящее фото товара Чехол 62, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 62
          Настоящее фото товара Чехол 36, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 36
          Настоящее фото товара Чехол 10, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 10
          Настоящее фото товара Чехол 34, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 34
          Настоящее фото товара Чехол 35, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 35
          Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          В наличии
          300 ₽340 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол 08, спандекс коричневый
          Настоящее фото товара Чехол 45, бархат-стрейч, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 45, бархат-стрейч
          Настоящее фото товара Чехол 02 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          820 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 02 бархат
          Настоящее фото товара Чехол 01 белый бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          680 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 01 белый бархат
          Настоящее фото товара Чехол 44 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 44 бархат
          Настоящее фото товара Чехол 46 на мягкий стул, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          460 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 46 на мягкий стул
          Настоящее фото товара Чехол 01 бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          510 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 01 бордо
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          Чехлы из спандекса в Балашове

          Чехлы на стулья выполняют сразу несколько функций. Они защищают мебель от грязи, различных повреждений, продлевают срок эксплуатации и при правильном выборе могут стать настоящим декоративным украшением. А также «отреставрировать» старую мебель, скрывая потертости и деформации, приобретенные годами.

          Особенности чехлов из спандекса

          Чехлы из спандекса являются незаменимым и универсальным атрибутом при оформлении зала. Они подойдут к любым моделям стула. Пятна от еды и жидкости сводятся гораздо проще, чем с обивки. Спандекс способен выдерживать многократные стирки, сохраняя свой первозданный внешний вид.

          Спандекс отличается от других материалов. Это не ткань, а синтетическое волокно с добавлением иных натуральных волокон.

          Спандекс может быть любых оттенков от самых ярких до классических и пастельных тонов. Насыщенность цвета сохраняется даже при частых стирках.

          Изделия из спандекса пластичны и способны растягиваться в 5-7 раз, при этом возвращаясь в свое изначальное состояние. Растягиваться ткань может неограниченное число раз. Если за материалом ухаживать правильно, его волокна не потеряют формы.

          Небольшой процент содержания полимера придает изделию:

          • гладкости и пластичности;
          • несминаемости;
          • прочности;
          • блеска;
          • износостойкости.

          Одним из главных плюсов материала является его стоимость. Приобрести текстиль недорого в пределах Балашова – задача не простая. Чехлы из спандекса – это самый практичный вариант, для тех, кто ищет качественное, но при этом бюджетное решение.

          Дизайн чехлов

          Самым популярным вариантом является модель чехла «с юбкой». Такая модель сама по себе является декором, дополнительным украшением могут стать банты, или небольшая подушка.

          Модели с драпировкой, собранной на спинке стула, также выглядят эффектно и украсят любой зал. Для создания классического интерьера подбираются спокойные оттенки, а для более современного – яркие, способные поставить акцент.

          Купить чехлы оптом в Балашове

          В каталоге представлен большой выбор чехлов, различных по дизайну, цвету, размерам. У нас вы найдете подходящее решение для любой задачи!

          Наша компания предлагает:

          • Высокое качество товаров, собственного производства;
          • Цены ниже средних цен по Балашову, так как нет посредников и лишних переплат;
          • Индивидуальный подход – мы учитываем ваши пожелания, поэтому готовы изготовить по изделие по вашим параметрам.
          • Осуществляем доставку по всему городу Балашов, области и стране.

          Почему чехлы из спандекса покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Балашова и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Балашову ?

            Доставка товара по Балашову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Балашову ?

            Стоимость доставки по Балашову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Балашову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Балашову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Балашове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Балашову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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