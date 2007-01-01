Чехлы на стулья выполняют сразу несколько функций. Они защищают мебель от грязи, различных повреждений, продлевают срок эксплуатации и при правильном выборе могут стать настоящим декоративным украшением. А также «отреставрировать» старую мебель, скрывая потертости и деформации, приобретенные годами.
Чехлы из спандекса являются незаменимым и универсальным атрибутом при оформлении зала. Они подойдут к любым моделям стула. Пятна от еды и жидкости сводятся гораздо проще, чем с обивки. Спандекс способен выдерживать многократные стирки, сохраняя свой первозданный внешний вид.
Спандекс отличается от других материалов. Это не ткань, а синтетическое волокно с добавлением иных натуральных волокон.
Спандекс может быть любых оттенков от самых ярких до классических и пастельных тонов. Насыщенность цвета сохраняется даже при частых стирках.
Изделия из спандекса пластичны и способны растягиваться в 5-7 раз, при этом возвращаясь в свое изначальное состояние. Растягиваться ткань может неограниченное число раз. Если за материалом ухаживать правильно, его волокна не потеряют формы.
Небольшой процент содержания полимера придает изделию:
Одним из главных плюсов материала является его стоимость. Приобрести текстиль недорого в пределах Дмитрова – задача не простая. Чехлы из спандекса – это самый практичный вариант, для тех, кто ищет качественное, но при этом бюджетное решение.
Дизайн чехлов
Самым популярным вариантом является модель чехла «с юбкой». Такая модель сама по себе является декором, дополнительным украшением могут стать банты, или небольшая подушка.
Модели с драпировкой, собранной на спинке стула, также выглядят эффектно и украсят любой зал. Для создания классического интерьера подбираются спокойные оттенки, а для более современного – яркие, способные поставить акцент.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дмитрову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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