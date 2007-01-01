Чехлы из спандекса в Ухте оптом

от 380 ₽

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Настоящее фото товара Чехол 02, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
510 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 02, фиолетовый
Настоящее фото товара Чехол 48, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
380 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 48, голубой
Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
395 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый
Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
395 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый
Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
395 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый
Настоящее фото товара Чехол 48, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
450 ₽
Оптовая цена
5
Чехол 48, серо-голубой
Настоящее фото товара Чехол 48, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
450 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 48, бордовый
Настоящее фото товара Чехол 48, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
450 ₽
Оптовая цена
5
Чехол 48, бежевый
Настоящее фото товара Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
600 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубой
Настоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
499 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый
Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
485 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый
Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
485 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый
Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
485 ₽
Оптовая цена
4.7
Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой
Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
485 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 01 с прямой спинкой, белый
Настоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
499 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол 08 с прямой спинкой, белый
Настоящее фото товара Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
600 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий
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Чехлы из спандекса в Ухте

Чехлы на стулья выполняют сразу несколько функций. Они защищают мебель от грязи, различных повреждений, продлевают срок эксплуатации и при правильном выборе могут стать настоящим декоративным украшением. А также «отреставрировать» старую мебель, скрывая потертости и деформации, приобретенные годами.

Особенности чехлов из спандекса

Чехлы из спандекса являются незаменимым и универсальным атрибутом при оформлении зала. Они подойдут к любым моделям стула. Пятна от еды и жидкости сводятся гораздо проще, чем с обивки. Спандекс способен выдерживать многократные стирки, сохраняя свой первозданный внешний вид.

Спандекс отличается от других материалов. Это не ткань, а синтетическое волокно с добавлением иных натуральных волокон.

Спандекс может быть любых оттенков от самых ярких до классических и пастельных тонов. Насыщенность цвета сохраняется даже при частых стирках.

Изделия из спандекса пластичны и способны растягиваться в 5-7 раз, при этом возвращаясь в свое изначальное состояние. Растягиваться ткань может неограниченное число раз. Если за материалом ухаживать правильно, его волокна не потеряют формы.

Небольшой процент содержания полимера придает изделию:

  • гладкости и пластичности;
  • несминаемости;
  • прочности;
  • блеска;
  • износостойкости.

Одним из главных плюсов материала является его стоимость. Приобрести текстиль недорого в пределах Ухты – задача не простая. Чехлы из спандекса – это самый практичный вариант, для тех, кто ищет качественное, но при этом бюджетное решение.

Дизайн чехлов

Самым популярным вариантом является модель чехла «с юбкой». Такая модель сама по себе является декором, дополнительным украшением могут стать банты, или небольшая подушка.

Модели с драпировкой, собранной на спинке стула, также выглядят эффектно и украсят любой зал. Для создания классического интерьера подбираются спокойные оттенки, а для более современного – яркие, способные поставить акцент.

Купить чехлы оптом в Ухте

В каталоге представлен большой выбор чехлов, различных по дизайну, цвету, размерам. У нас вы найдете подходящее решение для любой задачи!

Наша компания предлагает:

  • Высокое качество товаров, собственного производства;
  • Цены ниже средних цен по Ухте, так как нет посредников и лишних переплат;
  • Индивидуальный подход – мы учитываем ваши пожелания, поэтому готовы изготовить по изделие по вашим параметрам.
  • Осуществляем доставку по всему городу Ухта, области и стране.

Почему чехлы из спандекса покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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