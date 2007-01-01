Организация и проведение банкетов в Башкортостане требует повышенного внимания, необходимо учитывать каждую деталь. Прекрасным решением станут чехлы из журавинки. Этот аксессуар достаточно быстро украсить стулья для проведения свадьбы, банкета, торжества, а также детского праздника или корпоратива. Рассмотрим более подробно основные преимущества чехлов на стулья.
Достоинства красивых чехлов из журавинки:
Чехлы из журавинки идеально подходят для любых банкетных мероприятий. На сегодняшний день существует большой ассортимент выбора цвета, таким образом, можно подобрать нужную модель с учетом тематических мероприятий и торжеств.
Чехлы из журавинки для кафе — отличный вариант. Относительно низкая стоимость в совокупности с практичностью и долговечностью обратит на себя внимание практически любых кафе и мест общественного питания. В настоящее время есть возможность подобрать чехол под форму именно Ваших стульев. Кроме того, одним из существенных преимуществ является способность освежить старый интерьер. Благодаря новому текстилю стулья предстают в обновленном и принципиально новом виде. Таким образом, можно скрыть различные потертости, а также царапины и другие недостатки.
В тоже время надежные чехлы из журавинки достаточно плотные, благодаря чему они не просвечиваются, что позволяет не терять ощущение целостности и заполненности банкетного зала, кафе или ресторана. Гипоаллергенность – еще одна из их достоинств. Они приятные на ощупь, гладкие и не создадут никаких дополнительных проблем для посетителей, а станут приятным декором для комфортного отдыха и времяпрепровождения.
Компания ChiedoCover представляет широкий ассортимент чехлов на столы и стулья. Богатый опыт сотрудников компании поможет рассчитать стоимость заказа. Функция «заказать звонок» позволяет оперативно связаться с нашим профессиональным менеджером и уточнить все дополнительные вопросы о продукции, а также доставке и способах оплаты.
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Доставка товара по Ишимбаю осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Ишимбаю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ишимбаю осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ишимбаю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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