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          Товары по акции

          Чехлы из журавинки в Ленинске-Кузнецком оптом

          от 830 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ленинску-Кузнецкому и Кемеровской области

          Настоящее фото товара Чехол 54, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 54, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол IKEA, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          880 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол IKEA, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 26, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          970 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 26, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 22, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 22, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 29, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          980 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 29, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 55, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          830 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 55, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 27, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 27, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 32, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          1 240 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 32, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 51, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 51, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          1 190 ₽1 320 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
          Настоящее фото товара Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
          Настоящее фото товара Чехол 41, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          850 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 41, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          950 ₽1 060 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 24, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 33, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 33, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол S-24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол S-24, журавинка
          Настоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          940 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка
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          Чехлы из журавинки — лучшее решение для банкетных залов

          Организация и проведение банкетов в Кемеровской области требует повышенного внимания, необходимо учитывать каждую деталь. Прекрасным решением станут чехлы из журавинки. Этот аксессуар достаточно быстро украсить стулья для проведения свадьбы, банкета, торжества, а также детского праздника или корпоратива. Рассмотрим более подробно основные преимущества чехлов на стулья.

          Достоинства красивых чехлов из журавинки:

          • эстетика (интересный и необычный дизайн чехла всегда акцентирует внимание посетителей, восприятие меняется и это гарантированно станет отличительным признаком банкетного зала)
          • защита стула от любых внешних воздействий (предупредит попадание пищи, жидкости, вина или других напитков)
          • простой уход (оставшиеся пятна на чехле легко и просто отмываются моющими средствами или отстирываются)
          • пластичность чехла (такие чехлы практически не требуют глажки и отлично смотрятся даже после многократных стирок)

          Чехлы из журавинки для банкета

          Чехлы из журавинки идеально подходят для любых банкетных мероприятий. На сегодняшний день существует большой ассортимент выбора цвета, таким образом, можно подобрать нужную модель с учетом тематических мероприятий и торжеств.

          Чехлы из журавинки для кафе

          Чехлы из журавинки для кафе — отличный вариант. Относительно низкая стоимость в совокупности с практичностью и долговечностью обратит на себя внимание практически любых кафе и мест общественного питания. В настоящее время есть возможность подобрать чехол под форму именно Ваших стульев. Кроме того, одним из существенных преимуществ является способность освежить старый интерьер. Благодаря новому текстилю стулья предстают в обновленном и принципиально новом виде. Таким образом, можно скрыть различные потертости, а также царапины и другие недостатки.

          В тоже время надежные чехлы из журавинки достаточно плотные, благодаря чему они не просвечиваются, что позволяет не терять ощущение целостности и заполненности банкетного зала, кафе или ресторана. Гипоаллергенность – еще одна из их достоинств. Они приятные на ощупь, гладкие и не создадут никаких дополнительных проблем для посетителей, а станут приятным декором для комфортного отдыха и времяпрепровождения.

          Где купить чехлы из журавинки в Ленинске-Кузнецком?

          Компания ChiedoCover представляет широкий ассортимент чехлов на столы и стулья. Богатый опыт сотрудников компании поможет рассчитать стоимость заказа. Функция «заказать звонок» позволяет оперативно связаться с нашим профессиональным менеджером и уточнить все дополнительные вопросы о продукции, а также доставке и способах оплаты.

          Наша товары имеют соответствие всем необходимым государственным нормам и стандартам. Собственное производство позволяет следить за качеством наших изделий. Опытные сотрудники и строгий контроль качества — отличительные черты нашей компании. Выбирая ChiedoCover Вы становитесь счастливыми обладателями надежного и качественного текстиля, наша продукция выдерживает многократную стирку, поэтому можно быть абсолютно уверенными — чехлы не изменят свой внешний вид и не потеряют своих положительных качеств.

          Купить чехлы из журавинки в Ленинске-Кузнецком можно на нашем сайте. Для того, чтобы оставить заказ необходимо зайти на наш сайт. После оформление заказа с Вашими в самые ближайшее время свяжутся наши менеджеры. Наши товары абсолютно безопасны и превосходно подходят для сферы HoReCa.

          Почему чехлы из журавинки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ленинск-Кузнецкий и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ленинску-Кузнецкому ?

            Доставка товара по Ленинску-Кузнецкому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ленинску-Кузнецкому ?

            Стоимость доставки по Ленинску-Кузнецкому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ленинску-Кузнецкому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ленинску-Кузнецкому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ленинске-Кузнецком при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ленинску-Кузнецкому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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