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Зачастую складные стулья ассоциируются у нас с походным вариантом мебели. Но дизайнеры создали современные модели стульев, которые прекрасно вписываются в залы кафе, придавая изюминку интерьеру.
Преимущество складной мебели в том, что они удобны при выездном обслуживании мероприятий. А чтобы еще лучше подчеркнуть праздничное настроение, необходимо добавить банкетный текстиль при оформлении.
Преимущества чехлов на складные стулья
Чехлы выполняют сразу несколько функций:
При проведении банкетов или других мероприятий легко повредить мебель – пятна, царапины, сколы просто неизбежны, а также влияние солнечных лучей и влаги, если мероприятие проводится под открытым небом. Чехлы защищают поверхность стула от внешних неблагоприятных воздействий, сохраняя первозданный внешний вид мебели.
Если же мебель используется уже не первый год и внешний облик не совсем товарного вида, хотя эксплуатационные качества в норме, чехлы способны замаскировать недостатки и потертости. Благодаря текстилю можно сэкономить значительную часть бюджета, ведь покупка чехлов обойдется гораздо дешевле покупки новых стульев.
Благодаря большому выбору чехлов, представленных на рынке, можно выбрать модель, подходящую под любой стиль помещения. Чехлы могут украсить мероприятие, придав большей торжественности. Например, белые драпированные накидки идеально подходят при оформлении свадебных банкетов.
Важно, чтобы все текстильные изделия, используемые в зале, гармонировали между собой, создавая один единый стиль. На нашем сайте представлены несколько видов чехлов на складные стулья. Цвет изделия может быть любым.
ChiedoCover – это компания-производитель текстильной продукции для ресторанного и гостиничного бизнеса. Компания на рынке с 2007 года и за это время приобрела огромный опыт в сфере поставок товаров для HoReCa. Мы используем высококачественные материалы и тщательно проверяем изделия на всех этапах производства, поэтому наши товары ценятся за долговечность и износостойкость.
Поставки осуществляются по всему городу Наро-Фоминск и по Московской области. При оптовом заказе текстильных товаров доставка бесплатно. Возможна частичная оплата любым удобным для вас способом. Для более подробной информации переходите в раздел «Оплата».
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Наро-Фоминску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Наро-Фоминску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Наро-Фоминску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Наро-Фоминску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня