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          Товары по акции

          Чехлы на складные стулья в Твери оптом

          от 550 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Твери и Тверской области

          Настоящее фото товара Чехол 18, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 18
          Настоящее фото товара Чехол 06, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 06
          Настоящее фото товара Чехол 20, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 20
          Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
          550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол S-74
          Настоящее фото товара Чехол S-24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол S-24, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол S-41, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол S-41, журавинка
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          Чехлы на складные стулья в Твери

          Зачастую складные стулья ассоциируются у нас с походным вариантом мебели. Но дизайнеры создали современные модели стульев, которые прекрасно вписываются в залы кафе, придавая изюминку интерьеру.

          Преимущество складной мебели в том, что они удобны при выездном обслуживании мероприятий. А чтобы еще лучше подчеркнуть праздничное настроение, необходимо добавить банкетный текстиль при оформлении.

          Преимущества чехлов на складные стулья

          Чехлы выполняют сразу несколько функций:

          • Защитную;
          • Маскирующую;
          • Декоративную.

          При проведении банкетов или других мероприятий легко повредить мебель – пятна, царапины, сколы просто неизбежны, а также влияние солнечных лучей и влаги, если мероприятие проводится под открытым небом. Чехлы защищают поверхность стула от внешних неблагоприятных воздействий, сохраняя первозданный внешний вид мебели.

          Если же мебель используется уже не первый год и внешний облик не совсем товарного вида, хотя эксплуатационные качества в норме, чехлы способны замаскировать недостатки и потертости. Благодаря текстилю можно сэкономить значительную часть бюджета, ведь покупка чехлов обойдется гораздо дешевле покупки новых стульев.

          Благодаря большому выбору чехлов, представленных на рынке, можно выбрать модель, подходящую под любой стиль помещения. Чехлы могут украсить мероприятие, придав большей торжественности. Например, белые драпированные накидки идеально подходят при оформлении свадебных банкетов.

          Важно, чтобы все текстильные изделия, используемые в зале, гармонировали между собой, создавая один единый стиль. На нашем сайте представлены несколько видов чехлов на складные стулья. Цвет изделия может быть любым.

          Где купить оптом чехлы на складные стулья в Твери?

          ChiedoCover – это компания-производитель текстильной продукции для ресторанного и гостиничного бизнеса. Компания на рынке с 2007 года и за это время приобрела огромный опыт в сфере поставок товаров для HoReCa. Мы используем высококачественные материалы и тщательно проверяем изделия на всех этапах производства, поэтому наши товары ценятся за долговечность и износостойкость.

          Поставки осуществляются по всему городу Тверь и по Тверской области. При оптовом заказе текстильных товаров доставка бесплатно. Возможна частичная оплата любым удобным для вас способом. Для более подробной информации переходите в раздел «Оплата».

          Почему чехлы на складные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Тверь и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Твери ?

            Доставка товара по Твери осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Твери ?

            Стоимость доставки по Твери рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Твери осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Твери телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Твери при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Твери с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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