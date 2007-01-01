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          Чехлы на столы в Долгопрудном оптом

          от 770 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Долгопрудному и Московской области

          Настоящее фото товара Чехол для стола 02, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 02
          Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
          1 220 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 03
          Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 05
          Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
          1 670 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол для стола 04
          Настоящее фото товара Чехол для стола 06, произведённого компанией ChiedoCover
          1 560 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол для стола 06
          Настоящее фото товара Чехол для стола 07, произведённого компанией ChiedoCover
          1 580 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол для стола 07
          Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол для стола 08
          Настоящее фото товара Чехол для стола 09, произведённого компанией ChiedoCover
          770 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол для стола 09
          Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
          1 200 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол для стола 11
          Настоящее фото товара Чехол для стола 12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 760 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол для стола 12
          Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол для стола 17
          Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
          2 220 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол для стола 19
          Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол для стола 21 праздничный, золотой
          Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол для стола 21 праздничный, серебряный
          Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный
          Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 22 для коктейльного стола, золотой
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          Чехлы на столы – основа любого банкета

          Для того, чтобы организовывать и проводить банкеты в Московской области любого уровня необходимо учитывать каждую мелочь. Великолепной альтернативной скатертям являются чехлы для столов. Этот аксессуар призван быстро помочь и украсить стол для проведения торжества, детского праздника, корпоратива. Необходимо отметить основные преимущества чехлов на столы:

          • эстетическое восприятие (интересный дизайн чехла всегда акцентирует внимание посетителей и станет отличительным признаком банкетного зала)
          • защита стола от внешних воздействий (предупредит попадание пищи, жидкости, а также вина или других напитков на стол)
          • неприхотливость в уходе (оставшиеся пятна на чехле без труда отмываются моющими средствами или отстирываются)
          • пластичность и несгибаемость чехла из спандекса (такие чехлы не требуют глажки и хорошо сохраняют свою форму)

          Стрейч чехлы для стола в Долгопрудном идеально подходят для бюджета с ограниченными возможностями. Низкая стоимость в совокупности с практичностью и долговечностью обратит на себя внимание банкетных залов и кафе, организующих юбилеи, свадьбы, дни рождения и другие праздничные мероприятия. Большой выбор цвета, возможность подобрать чехол под форму стола способны освежить старый интерьер. Благодаря новому текстилю старые столы предстают в обновленном, принципиально новом виде. Таким образом, скрываются потертости, царапины и другие недостатки.

          Для чехлов на столы из бифлекса характерны такие свойства как плотность. Это одно из главных преимуществ, благодаря чему такие чехлы не просвечиваются, что позволяет не терять ощущение целостности и заполненности банкетного зала. Гипоаллергенность – еще одна из характеристик чехлов из бифлекса. Они не создадут дополнительных проблем посетителям и не станут помехой для комфортного времяпрепровождения.

          Где купить чехлы на столы в Долгопрудном?

          На сайте компании ChiedoCover представлен широкий ряд чехлов на столы. Богатый опыт сотрудников компании поможет рассчитать стоимость заказа. Функция «заказать звонок» на сайте позволит оперативно связаться с нашим профессиональным менеджером и уточнить дополнительные вопросы о продукции, доставке и способах оплаты.

          Наша мебель имеет соответствие всем необходимым государственным нормам и стандартам. Собственное производство позволяет нашей компании предложить высокое качество товара в сочетании с демократичной ценой.

          Почему чехлы на столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Долгопрудный и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Долгопрудному ?

            Доставка товара по Долгопрудному осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Долгопрудному ?

            Стоимость доставки по Долгопрудному рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Долгопрудному осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Долгопрудному телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Долгопрудном при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Долгопрудному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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