Для того, чтобы организовывать и проводить банкеты в республике Марий Эл любого уровня необходимо учитывать каждую мелочь. Великолепной альтернативной скатертям являются чехлы для столов. Этот аксессуар призван быстро помочь и украсить стол для проведения торжества, детского праздника, корпоратива. Необходимо отметить основные преимущества чехлов на столы:
Стрейч чехлы для стола в Волжске идеально подходят для бюджета с ограниченными возможностями. Низкая стоимость в совокупности с практичностью и долговечностью обратит на себя внимание банкетных залов и кафе, организующих юбилеи, свадьбы, дни рождения и другие праздничные мероприятия. Большой выбор цвета, возможность подобрать чехол под форму стола способны освежить старый интерьер. Благодаря новому текстилю старые столы предстают в обновленном, принципиально новом виде. Таким образом, скрываются потертости, царапины и другие недостатки.
Для чехлов на столы из бифлекса характерны такие свойства как плотность. Это одно из главных преимуществ, благодаря чему такие чехлы не просвечиваются, что позволяет не терять ощущение целостности и заполненности банкетного зала. Гипоаллергенность – еще одна из характеристик чехлов из бифлекса. Они не создадут дополнительных проблем посетителям и не станут помехой для комфортного времяпрепровождения.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Волжску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Волжску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Волжску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Волжску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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