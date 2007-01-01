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          Товары по акции

          Чехлы на стулья Eames в Клине оптом

          от 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Клину и Московской области

          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          450 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол Е01 на стул Eames
          Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол Е03 на стул Eames
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный
          Настоящее фото товара Чехол Е02 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол Е02 на стул Eames
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, серый
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, фиолетовый
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, синий
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный
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          Чехлы на стулья Eames в Клине

          Стулья Eames – это легендарная модель, созданная более 60 лет назад, но уже ставшая классикой среди современных стилей. По сей день стулья считаются одними из самых популярных на рынке товаров для ресторанного и гостиничного бизнеса. Однако рестораторы рекомендуют периодически обновлять интерьер заведения, а значит необходимо вносить определенные изменения.

          Чехлы на стулья Eames может стать прекрасным решением, когда вносятся перемены в зале. Текстиль значительно может снизить затраты если затеялся косметический ремонт. Благодаря чехлам можно дополнить интерьер и создать неповторимую атмосферу, не приобретая при этом новые стулья.

          Как выбрать чехлы в соответствии со стилем заведения?

          • Прованс – прекрасно подойдут чехлы из льна или х/б ткани. Можно использовать как однотонные, так и с цветочным принтом полотна.
          • Классика – простого покроя чехлы, белых, спокойных тонов плотные ткани идеально впишутся в классические интерьеры помещений.
          • Хай-тек, минимализм – здесь можно дать волю фантазии и выбрать броские яркие цвета, расставляющие акценты. Подойдут такие полотна как джинс или вискоза.

          Чехлы на стулья могут стать настоящим украшением, если правильно подобрать текстиль. Важно также чтобы чехлы гармонировали с другими предметами интерьера и декора. Помните, что залогом успеха является соблюдение единого стилевого оформления.

          Где приобрести чехла на стулья Eames оптом в Клине?

          Компания-производитель ChiedoCover осуществляет поставку текстиля и других товаров для сферы HoReCa для Клина. Листая каталог, вы найдете различные виды чехлов на стулья Eames не выходя за пределы своего офиса или дома. Купить можно оптом и в розницу в любое удобное для вас время. На сайте компании также представлен большой выбор мебели, текстиля и декора высокого качества.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Всегда большой выбор обивок (более 400 вариантов в наличии).
          • Высокое качество товаров.
          • Долгий гарантийный срок.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Специальные скидки для оптовиков и постоянных клиентов.
          • Доставка оптовой партии текстиля бесплатно.
          • Доставляем товар любой транспортной компанией на ваш выбор.

          За счет собственного производства наши цены ниже средних. Мы предлагаем вам приобрести износостойкие и долговечные чехлы по самым низким ценам по городу Клин. Заходите в каталог и сделайте правильный выбор!

          Почему чехлы на стулья eames покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Клин и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Клину ?

            Доставка товара по Клину осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Клину ?

            Стоимость доставки по Клину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Клину осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Клину телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Клине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Клину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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