Стулья Eames – это легендарная модель, созданная более 60 лет назад, но уже ставшая классикой среди современных стилей. По сей день стулья считаются одними из самых популярных на рынке товаров для ресторанного и гостиничного бизнеса. Однако рестораторы рекомендуют периодически обновлять интерьер заведения, а значит необходимо вносить определенные изменения.
Чехлы на стулья Eames может стать прекрасным решением, когда вносятся перемены в зале. Текстиль значительно может снизить затраты если затеялся косметический ремонт. Благодаря чехлам можно дополнить интерьер и создать неповторимую атмосферу, не приобретая при этом новые стулья.
Чехлы на стулья могут стать настоящим украшением, если правильно подобрать текстиль. Важно также чтобы чехлы гармонировали с другими предметами интерьера и декора. Помните, что залогом успеха является соблюдение единого стилевого оформления.
Компания-производитель ChiedoCover осуществляет поставку текстиля и других товаров для сферы HoReCa для Миасса. Листая каталог, вы найдете различные виды чехлов на стулья Eames не выходя за пределы своего офиса или дома. Купить можно оптом и в розницу в любое удобное для вас время. На сайте компании также представлен большой выбор мебели, текстиля и декора высокого качества.
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Миассу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Миассу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Миассу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Миассу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня