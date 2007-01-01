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            Чехлы на стулья Eames в Туле оптом

            от 410 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый клетка, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            660 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Чехол Е01 на стул Eames, бежевый клетка
            Настоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover-7%
            550 ₽590 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чехол Е08 на стул Eames
            Настоящее фото товара Чехол Е02 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            770 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Чехол Е02 на стул Eames
            Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover-7%
            Новинка
            410 ₽440 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Чехол Е07 на стул Eames
            Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
            870 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Чехол Е03 на стул Eames
            Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
            870 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чехол Е04 на стул Eames
            Настоящее фото товара Чехол Е05 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
            950 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Чехол Е05 на стул Eames
            Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
            630 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чехол Е06 на стул Eames
            Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетение, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            650 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетение
            Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
            630 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Чехол Е06 на стул Eames, серо-голубой
            Настоящее фото товара Чехол Е02 на стул Eames, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            530 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Чехол Е02 на стул Eames, сиреневый
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            Чехлы на стулья Eames в Туле

            Стулья Eames – это легендарная модель, созданная более 60 лет назад, но уже ставшая классикой среди современных стилей. По сей день стулья считаются одними из самых популярных на рынке товаров для ресторанного и гостиничного бизнеса. Однако рестораторы рекомендуют периодически обновлять интерьер заведения, а значит необходимо вносить определенные изменения.

            Чехлы на стулья Eames может стать прекрасным решением, когда вносятся перемены в зале. Текстиль значительно может снизить затраты если затеялся косметический ремонт. Благодаря чехлам можно дополнить интерьер и создать неповторимую атмосферу, не приобретая при этом новые стулья.

            Как выбрать чехлы в соответствии со стилем заведения?

            • Прованс – прекрасно подойдут чехлы из льна или х/б ткани. Можно использовать как однотонные, так и с цветочным принтом полотна.
            • Классика – простого покроя чехлы, белых, спокойных тонов плотные ткани идеально впишутся в классические интерьеры помещений.
            • Хай-тек, минимализм – здесь можно дать волю фантазии и выбрать броские яркие цвета, расставляющие акценты. Подойдут такие полотна как джинс или вискоза.

            Чехлы на стулья могут стать настоящим украшением, если правильно подобрать текстиль. Важно также чтобы чехлы гармонировали с другими предметами интерьера и декора. Помните, что залогом успеха является соблюдение единого стилевого оформления.

            Где приобрести чехла на стулья Eames оптом в Туле?

            Компания-производитель ChiedoCover осуществляет поставку текстиля и других товаров для сферы HoReCa для Тулы. Листая каталог, вы найдете различные виды чехлов на стулья Eames не выходя за пределы своего офиса или дома. Купить можно оптом и в розницу в любое удобное для вас время. На сайте компании также представлен большой выбор мебели, текстиля и декора высокого качества.

            Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

            • Всегда большой выбор обивок (более 400 вариантов в наличии).
            • Высокое качество товаров.
            • Долгий гарантийный срок.
            • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
            • Специальные скидки для оптовиков и постоянных клиентов.
            • Доставка оптовой партии текстиля бесплатно.
            • Доставляем товар любой транспортной компанией на ваш выбор.

            За счет собственного производства наши цены ниже средних. Мы предлагаем вам приобрести износостойкие и долговечные чехлы по самым низким ценам по городу Тула. Заходите в каталог и сделайте правильный выбор!

            Почему чехлы на стулья eames покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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