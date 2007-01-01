+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Чехлы на стулья Кьявари в Александрове оптом

          от 260 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Александрову и Владимирской области

          Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 01, произведённого компанией ChiedoCover
          410 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Декор на стул Кьявари 01
          Настоящее фото товара Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 320 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
          Настоящее фото товара Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
          Настоящее фото товара Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
          Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 02, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Декор на стул Кьявари 02
          Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 03 с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Декор на стул Кьявари 03 с подушкой
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 01 на стул Кьявари, красный
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 01 на стул Кьявари, синий
          Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 52 на стул Кьявари, красный
          Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 52 на стул Кьявари, синий
          Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
          Настоящее фото товара Спинка чехла, золотая, произведённого компанией ChiedoCover
          260 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Спинка чехла, золотая
          Смотреть все

          Чехлы на стулья Кьявари в Александрове

          Текстиль играет важную роль при оформлении зала. С его помощью можно преобразить зал, украсить для какого-либо мероприятия или просто обновить интерьер. Когда помещение требует косметического ремонта, текстильные изделия могут значительно сэкономить бюджет. Например, благодаря чехлам на стулья можно скрыть некоторые недостатки и потертости.

          Чехлы на стулья Кьявари занимают особе место в рейтинге товаров сферы HoReCa. Эти стулья являются одними из самых популярных на сегодня, а известность они получили благодаря голливудским фильмам, ведь именно стулья Кьявари украшали банкетные залы, где главные герои праздновали самые важные события в жизни.

          Иногда, чтобы добавить уют и сделать интерьер уникальным, чехлы на стулья могут стать идеальным решением.

          Какие бывают виды чехлов

          • Драпированные накидки выбирают больше для декорирования банкетного зала. Светлые оттенки легких тканей прекрасно подойдут при оформлении свадебных торжеств. Более темные грубые ткани выбирают на юбилеи, корпоративные вечера и т.д.
          • Универсальные чехлы на стулья, которые растягиваются и способны принимать любые формы стула используют для повседневного пользования. Такие модели скрывают все недостатки мебели, приобретенные от долгого срока службы. Чтобы не менять стулья на новые, на помощь приходят универсальные чехлы.
          • Плотно сидящие чехлы подойдут только для стульев Кьявари и выгодно подчеркивают уникальные контуры стула. Такие чехлы играют больше защитную роль – благодаря чехлам предотвращаются царапины, сколы, потертости мебели.

          Выбирайте плотные ткани, которые не впитывают влагу. С таких покрытий загрязнения легко очищаются при помощи обычной влажной тряпочки. Для чехлов используют такие ткани как габардин, спандекс, лен, креп-сатин. Главное правило – ткань должна быть износостойкой, не должна впитывать запахи, влагу, грязь, легко и быстро стираться.

          Где купить чехлы на стулья Кьявари оптом в Александрове?

          Компания ChiedoCover предлагает:

          • Большой выбор текстильной продукции.
          • Качественное обслуживание.
          • Бесплатная доставка при оптовой закупке текстиля.
          • Доставка любой транспортной компанией по всему города Москва и по области. Возможен самовывоз со склада в Александрове.
          • При оптовых закупках действует специальная система скидок (предварительную стоимость заказа вы сможете рассчитать на сайте).
          • Бесплатная консультация специалиста перед заказом.

          Почему чехлы на стулья кьявари покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Александрова и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Александрову ?

            Доставка товара по Александрову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Александрову ?

            Стоимость доставки по Александрову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Александрову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Александрову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Александрове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Александрову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют