Сегодня в Искитиме организация и проведение банкетных мероприятий популярное направление бизнеса. Если раньше, около 20 лет назад среднестатистический человек мог устроить банкет по случаю юбилея или свадьбы, то сейчас корпоративы, дни рождения, да даже встреча с хорошими друзьями может перерасти в праздничное мероприятие, с бронированием заведения и сервировкой стола. В этой связи очень важно уделить внимание мебельному оснащению. Дополнительную атмосферу интерьеру помогут создать чехлы Premium.
Чехлы премиум качества являются одними из самых прочных и приятных на ощупь моделей, материалом изготовления которых выступают ричард и журавинка. Поговорим более подробно об этих материалах, отметим их достоинства и выделим преимущества над другими.
Чехлы на стулья из ткани Ричарда — одни из самых надежных и практичных, это объясняется уникальной тефлоновой пропиткой, благодаря которой данная ткань отталкивает воду и грязь. В условиях повседневного пользования и максимальной посетительской нагрузки во время проведения банкетных мероприятий такое преимущество является чуть ли не самым главным и важным. В тоже время, специфическим свойством данных чехлов является гигроскопичность и устойчивость в поддержании формы, даже при длительном и регулярном использовании они не изменят свой первоначальный внешний вид.
Чехлы на стулья со спинкой из ткани Журавинка — это великолепное сочетание полиэфира и хлопка, а также атласного и сатиного переплетения. Это настолько мягкая, приятная на ощупь, эластичная и максимально простая в уходе ткань, что Ваши посетители это несомненно отметят. Следует отметить, что банкетные чехлы из журавинки могут долго храниться даже при постоянной влажной обработке, что также является хорошим преимуществом. Отдельно хотелось бы поговорить об еще одном преимуществе — эластичность. Такие чехлы на стулья идеально накрывают банкетную мебель, при этом не образуют ни одной складки.
Чехлы высокого качества Premium, как правило, используются в ресторанах, а также кафе и местах общественного питания при проведении банкета. За счет описанных выше характеристик, они станут надежной защитой и опорой для Вашей мебели, сохранят ее целостность и товарный вид и, что самое главное — продлят ей срок службы.
Итак, чехлы Premium просто незаменимый аксессуар на любом банкете, широкий ассортимент гарантирует выбор именно того цвета, который идеально впишется в сопутствующий интерьер.
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Доставка товара по Искитиму осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Искитиму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Искитиму осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Искитиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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