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          Товары по акции

          Чехлы Premium в Иваново оптом

          от 220 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Иваново и Ивановской области

          Настоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 74 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 79 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 79 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 88 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 88 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 89 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 89 Premium двусторонний
          Настоящее фото товара Чехол 93 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 93 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 94 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 94 Premium комбинированный
          Настоящее фото товара Чехол 96 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 96 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 97 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 97 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 99 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          960 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 99 Premium
          Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
          220 ₽
          Оптовая цена
          5
          Новогодний чехол на стул 01
          Настоящее фото товара Чехол 83 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Новинка
          1 970 ₽2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 83 Premium двусторонний
          Настоящее фото товара Чехол 08, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 08, бархат
          Настоящее фото товара Чехол 100 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол 100 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 24, журавинка
          Настоящее фото товара Чехол 01 золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол 01 золотой
          Настоящее фото товара Чехол 01 серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 01 серебряный
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          Премиум чехлы на стулья – лучшее решение для Вашего ресторана или кафе

          Сегодня в Иваново организация и проведение банкетных мероприятий популярное направление бизнеса. Если раньше, около 20 лет назад среднестатистический человек мог устроить банкет по случаю юбилея или свадьбы, то сейчас корпоративы, дни рождения, да даже встреча с хорошими друзьями может перерасти в праздничное мероприятие, с бронированием заведения и сервировкой стола. В этой связи очень важно уделить внимание мебельному оснащению. Дополнительную атмосферу интерьеру помогут создать чехлы Premium.

          Чехлы Premium: особенности и технические характеристики

          Чехлы премиум качества являются одними из самых прочных и приятных на ощупь моделей, материалом изготовления которых выступают ричард и журавинка. Поговорим более подробно об этих материалах, отметим их достоинства и выделим преимущества над другими.

          Чехлы на стулья из ткани Ричарда — одни из самых надежных и практичных, это объясняется уникальной тефлоновой пропиткой, благодаря которой данная ткань отталкивает воду и грязь. В условиях повседневного пользования и максимальной посетительской нагрузки во время проведения банкетных мероприятий такое преимущество является чуть ли не самым главным и важным. В тоже время, специфическим свойством данных чехлов является гигроскопичность и устойчивость в поддержании формы, даже при длительном и регулярном использовании они не изменят свой первоначальный внешний вид.

          Чехлы на стулья со спинкой из ткани Журавинка — это великолепное сочетание полиэфира и хлопка, а также атласного и сатиного переплетения. Это настолько мягкая, приятная на ощупь, эластичная и максимально простая в уходе ткань, что Ваши посетители это несомненно отметят. Следует отметить, что банкетные чехлы из журавинки могут долго храниться даже при постоянной влажной обработке, что также является хорошим преимуществом. Отдельно хотелось бы поговорить об еще одном преимуществе — эластичность. Такие чехлы на стулья идеально накрывают банкетную мебель, при этом не образуют ни одной складки.

          Сфера применения банкетных чехлов Премиум

          Чехлы высокого качества Premium, как правило, используются в ресторанах, а также кафе и местах общественного питания при проведении банкета. За счет описанных выше характеристик, они станут надежной защитой и опорой для Вашей мебели, сохранят ее целостность и товарный вид и, что самое главное — продлят ей срок службы.

          Итак, чехлы Premium просто незаменимый аксессуар на любом банкете, широкий ассортимент гарантирует выбор именно того цвета, который идеально впишется в сопутствующий интерьер.

          Где купить чехлы на стулья для банкета в Иваново?

          Компания ChiedoCover является лидером по изготовлению и продаже банкетной мебели в HoReCa. Для нас важна наша репутация, поэтому мы внимательно следим за обратной связью, своевременно реагируем на пожелания и замечания, тем самым делаем нашу продукцию лучше.

          Купить чехлы на стулья Премиум в Иваново и Ивановской области можно на сайте компании, опытные менеджеры проконсультируют о любом товаре из нашего каталога.

          Почему чехлы premium покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Иваново и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Иваново ?

            Доставка товара по Иваново осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Иваново ?

            Стоимость доставки по Иваново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Иваново осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Иваново телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Иваново при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Иваново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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