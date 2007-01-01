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          Товары по акции

          Черные стулья в Армавире оптом

          от 1 160 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Армавиру и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Стул Элгин, черная обивка, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          6 685 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Элгин, черная обивка, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Вишбон, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Вишбон, искусственная кожа, черный
          Настоящее фото товара Стул Бентвуд A-8145, произведённого компанией ChiedoCover
          3 850 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Бентвуд A-8145
          Настоящее фото товара Стул Volker, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 800 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Volker, черный
          Настоящее фото товара Барный стул Filon черный, произведённого компанией ChiedoCover
          20 800 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стул Filon черный
          Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Diella black velvet, произведённого компанией ChiedoCover
          22 300 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул с подлокотниками Diella black velvet
          Настоящее фото товара Стул Ромашка , произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Ромашка
          Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венский
          Настоящее фото товара Стул Венский 2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венский 2
          Настоящее фото товара Стул Бистро Софт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Бистро Софт
          Настоящее фото товара Стул Хлоя Софт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хлоя Софт
          Настоящее фото товара Стул Граф, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Граф
          Настоящее фото товара Стул Каре, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Каре
          Настоящее фото товара Стул Консоль, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 790 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Консоль
          Настоящее фото товара Стул София 2, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул София 2
          Настоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover-41%
          2 790 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Морган, пластиковый, черный
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          Комфортные стулья – залог популярного кафе

          Качественная мебель демонстрирует имидж заведения. Каждый ресторатор ставит перед собой задачу увеличить популярность своего места. Чтобы добиться результата мало просто вкусно накормить гостя. Важно создать такую атмосферу, в которую захотелось бы вернуться снова и снова. В этом играет немаловажную роль удобные стулья.

          Черные стулья – элегантное решение оформления ресторана

          Любой цвет дает определенные ассоциации. Черный цвет всегда напоминает классику, изысканность, минимализм. Именно этот цвет отвечает за показатель организованности и проявлении силы воли. Дизайнеры не советуют злоупотреблять черным в интерьере, чтобы не испортить настроение гостям. Однако умеренное использование черных деталей сделает интерьер интересным.

          Стулья черного цвета смотрятся в интерьере ресторана максимально стильно. Такое решение прекрасно смотрится в просторных залах в стиле минимализм, хай-тек или лофт. При соблюдении определенных правил мебель черного цвета будет прекрасно вписываться в интерьер, дополняя и придавая изюминку. Например:

          • при расстановке соблюдайте расстояния,
          • не стоит выбирать громоздкую мебель,
          • поверхности должны быть нейтральных оттенков,
          • добавление ярких элементов декора.

          Мы составили подборку стульев черного цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. На сайте вы найдете черные стулья различных конфигураций, форм, размеров и степени мягкости.

          Где купить стул черного цвета оптом в Армавире?

          Еще одной важной задачей является найти стулья черного цвета высокого качество по низкой цене.

          Компания-производитель ChiedoCover является проверенным поставщиком мебели, текстиля и аксессуаров для сферы HoReCa с 2007 года и осуществляет поставку для Армавира и Краснодарского края.

          Большой выбор моделей позволяет подобрать подходящее решение для любого стиля интерьера! Чтобы долго не искать подходящие варианты мы собрали стулья по цветам, характеру мероприятия, целях использования в соответствующие теги. Приобрести понравившийся товар вы сможете в любое время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также вы можете оставить заявку на бесплатный звонок консультанта.

          Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Армавир по привлекательной стоимости. Наши стулья пользуются такой популярностью за счет прочности, долгого срока эксплуатации и безупречного внешнего вида.

          Почему черные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Армавир и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Армавиру ?

            Доставка товара по Армавиру осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Армавиру ?

            Стоимость доставки по Армавиру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Армавиру осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Армавиру телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Армавире при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Армавиру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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