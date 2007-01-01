Качественная мебель демонстрирует имидж заведения. Каждый ресторатор ставит перед собой задачу увеличить популярность своего места. Чтобы добиться результата мало просто вкусно накормить гостя. Важно создать такую атмосферу, в которую захотелось бы вернуться снова и снова. В этом играет немаловажную роль удобные стулья.
Любой цвет дает определенные ассоциации. Черный цвет всегда напоминает классику, изысканность, минимализм. Именно этот цвет отвечает за показатель организованности и проявлении силы воли. Дизайнеры не советуют злоупотреблять черным в интерьере, чтобы не испортить настроение гостям. Однако умеренное использование черных деталей сделает интерьер интересным.
Стулья черного цвета смотрятся в интерьере ресторана максимально стильно. Такое решение прекрасно смотрится в просторных залах в стиле минимализм, хай-тек или лофт. При соблюдении определенных правил мебель черного цвета будет прекрасно вписываться в интерьер, дополняя и придавая изюминку. Например:
Мы составили подборку стульев черного цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. На сайте вы найдете черные стулья различных конфигураций, форм, размеров и степени мягкости.
Еще одной важной задачей является найти стулья черного цвета высокого качество по низкой цене.
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Мегиону осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Мегиону рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Мегиону осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Мегиону с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня