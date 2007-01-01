Черные стулья в Пятигорске оптом

от 2 690 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Стул KNOTTY GREY, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул KNOTTY GREY
Настоящее фото товара Стул BONNIE BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул BONNIE BLACK
Настоящее фото товара Стул Митч черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Митч черный
Настоящее фото товара Стул полубарный Masters чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
10 880 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Masters чёрный
Настоящее фото товара Стул Lady пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Lady пластик черный
Настоящее фото товара Стул Роза, велюр черный, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Роза, велюр черный, гобелен
Настоящее фото товара Ортопедическое кресло Gefest, произведённого компанией ChiedoCover
39 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Ортопедическое кресло Gefest
Настоящее фото товара Ортопедическое кресло Хаус, произведённого компанией ChiedoCover
34 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Ортопедическое кресло Хаус
Настоящее фото товара Ортопедическое кресло БЕРГАМО, произведённого компанией ChiedoCover-10%
26 390 ₽29 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Ортопедическое кресло БЕРГАМО
Настоящее фото товара Ортопедическое кресло Дижон, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
45 590 ₽
Оптовая цена
5
Ортопедическое кресло Дижон
Настоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
44 690 ₽47 300 ₽
Оптовая цена
4.8
Ортопедическое кресло Турин
Настоящее фото товара Ортопедическое кресло Victory, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
39 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Ортопедическое кресло Victory
Настоящее фото товара Ортопедическое кресло Chio, произведённого компанией ChiedoCover
35 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Ортопедическое кресло Chio
Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11
Настоящее фото товара Стул Такер барный, черный деревянный, в наличии, произведённого компанией ChiedoCover-19%
В наличииНовинка
3 890 ₽4 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Такер барный, черный деревянный, в наличии
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Kongsberg, антрацит, экокожа
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Комфортные стулья – залог популярного кафе

Качественная мебель демонстрирует имидж заведения. Каждый ресторатор ставит перед собой задачу увеличить популярность своего места. Чтобы добиться результата мало просто вкусно накормить гостя. Важно создать такую атмосферу, в которую захотелось бы вернуться снова и снова. В этом играет немаловажную роль удобные стулья.

Черные стулья – элегантное решение оформления ресторана

Любой цвет дает определенные ассоциации. Черный цвет всегда напоминает классику, изысканность, минимализм. Именно этот цвет отвечает за показатель организованности и проявлении силы воли. Дизайнеры не советуют злоупотреблять черным в интерьере, чтобы не испортить настроение гостям. Однако умеренное использование черных деталей сделает интерьер интересным.

Стулья черного цвета смотрятся в интерьере ресторана максимально стильно. Такое решение прекрасно смотрится в просторных залах в стиле минимализм, хай-тек или лофт. При соблюдении определенных правил мебель черного цвета будет прекрасно вписываться в интерьер, дополняя и придавая изюминку. Например:

  • при расстановке соблюдайте расстояния,
  • не стоит выбирать громоздкую мебель,
  • поверхности должны быть нейтральных оттенков,
  • добавление ярких элементов декора.

Мы составили подборку стульев черного цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. На сайте вы найдете черные стулья различных конфигураций, форм, размеров и степени мягкости.

Где купить стул черного цвета оптом в Пятигорске?

Еще одной важной задачей является найти стулья черного цвета высокого качество по низкой цене.

Компания-производитель ChiedoCover является проверенным поставщиком мебели, текстиля и аксессуаров для сферы HoReCa с 2007 года и осуществляет поставку для Пятигорска и Ставропольского края.

Большой выбор моделей позволяет подобрать подходящее решение для любого стиля интерьера! Чтобы долго не искать подходящие варианты мы собрали стулья по цветам, характеру мероприятия, целях использования в соответствующие теги. Приобрести понравившийся товар вы сможете в любое время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также вы можете оставить заявку на бесплатный звонок консультанта.

Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Пятигорск по привлекательной стоимости. Наши стулья пользуются такой популярностью за счет прочности, долгого срока эксплуатации и безупречного внешнего вида.

Почему черные стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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