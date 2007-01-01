Черные стулья в Шахтёрске оптом

от 1 590 ₽

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Настоящее фото товара Стул Хлоя Софт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хлоя Софт
Настоящее фото товара Стул Экстра 2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Экстра 2
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, черный/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Carmen, черный/ прозрачный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Coccolona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Coccolona, антрацит
Настоящее фото товара Стул пластиковый Dalia, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Dalia, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Dama, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Dama, антрацит
Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый DayDream, черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит
Настоящее фото товара Кресло Thomas черное с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Thomas черное с черной подушкой
Настоящее фото товара Стул KON черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул KON черный
Настоящее фото товара Стул Вольт черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Вольт черный
Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Наполеон New, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover-3%
4 490 ₽4 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Настоящее фото товара Стул KNOTTY GREY, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул KNOTTY GREY
Настоящее фото товара Стул BONNIE BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул BONNIE BLACK
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Комфортные стулья – залог популярного кафе

Качественная мебель демонстрирует имидж заведения. Каждый ресторатор ставит перед собой задачу увеличить популярность своего места. Чтобы добиться результата мало просто вкусно накормить гостя. Важно создать такую атмосферу, в которую захотелось бы вернуться снова и снова. В этом играет немаловажную роль удобные стулья.

Черные стулья – элегантное решение оформления ресторана

Любой цвет дает определенные ассоциации. Черный цвет всегда напоминает классику, изысканность, минимализм. Именно этот цвет отвечает за показатель организованности и проявлении силы воли. Дизайнеры не советуют злоупотреблять черным в интерьере, чтобы не испортить настроение гостям. Однако умеренное использование черных деталей сделает интерьер интересным.

Стулья черного цвета смотрятся в интерьере ресторана максимально стильно. Такое решение прекрасно смотрится в просторных залах в стиле минимализм, хай-тек или лофт. При соблюдении определенных правил мебель черного цвета будет прекрасно вписываться в интерьер, дополняя и придавая изюминку. Например:

  • при расстановке соблюдайте расстояния,
  • не стоит выбирать громоздкую мебель,
  • поверхности должны быть нейтральных оттенков,
  • добавление ярких элементов декора.

Мы составили подборку стульев черного цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. На сайте вы найдете черные стулья различных конфигураций, форм, размеров и степени мягкости.

Где купить стул черного цвета оптом в Шахтёрске?

Еще одной важной задачей является найти стулья черного цвета высокого качество по низкой цене.

Компания-производитель ChiedoCover является проверенным поставщиком мебели, текстиля и аксессуаров для сферы HoReCa с 2007 года и осуществляет поставку для Шахтёрска и Сахалинской области.

Большой выбор моделей позволяет подобрать подходящее решение для любого стиля интерьера! Чтобы долго не искать подходящие варианты мы собрали стулья по цветам, характеру мероприятия, целях использования в соответствующие теги. Приобрести понравившийся товар вы сможете в любое время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также вы можете оставить заявку на бесплатный звонок консультанта.

Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Шахтёрск по привлекательной стоимости. Наши стулья пользуются такой популярностью за счет прочности, долгого срока эксплуатации и безупречного внешнего вида.

Почему черные стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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