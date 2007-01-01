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          Товары по акции

          Читательские столы в Белорецке оптом

          от 1 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Белорецку и Крыму

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 6
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 10
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 10 с передней стенкой
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 1 с подставкой для ног
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 1, кромка ПВХ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 2, белый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 3, белый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5, венге
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          Обзор читательских столов: удобство и долговечность

          Получение новых знаний должно сопровождаться удобной и качественной мебелью, это способствует сосредоточению посетителей и учащихся на изучении предмета и не отвлекает от физических неудобств. Образовательные учреждения предъявляют особые требования по выбору мебели, которые необходимо соблюдать. В данной статье разберем какие характеристики должны иметь хорошие читательские столы, а также определим какие из этих моделей лучше и постараемся посоветовать как сделать правильный выбор в Белорецке.

          Одно из хороших решений — читательский стол для библиотеки

          Читательские столы для библиотеки производятся из современных и качественных материалов. Главное рекомендация заключается в том, что необходимо выбирать проверенных поставщиков сырья, поскольку гипоаллергенность и безопасность считаются одними из главных критериев. В тоже время, сегодня существует несколько их видов: различают одноместные и двухместные.

          Двухместные читательские столы имеют целый ряд преимуществ. Они вместительны, при этом компактны, так что можно отлично вписать их в полезную площадь даже небольших помещений. Отдельно следует упомянуть их изящный стиль. Большой выбор продукции — это несомненное преимущество, здесь каждый может подобрать себе модель, которая станет неотъемлемой частью данного интерьера.

          Одноместные читательские столы — классический вариант

          Одноместные читательские столы реализуют свою непосредственную функцию — станут удобным и комфортным местом для учащихся и посетителей, они характеризуются небольшими габаритами, поэтому кроме таких изделий оставшуюся полезную площадь можно также успешно использовать.

          Особенности деревянных читательских столов и сфера их использования

          Деревянные читательские столы идеально вписываются в интерьер библиотеки, а также школы или школы искусств. Они очень универсальны, поэтому считаются хорошим вариантом для различных образовательных учреждений. Модели, которые планируется использовать в подобных организациях следует оценить с точки зрения качества, поскольку практически весь день они могут использоваться, поэтому в первую очередь повышенная надежность и долговечность должны стать критерием их отбора. Кроме того, читательские столы очень устойчивы и практичны, что немаловажно в данных условиях.

          Как мы видим, современные читательские столы — необходимый элемент мебели для каждого образовательного учреждения и библиотеки. Без них сложно себе представить работу учащихся, а также студентов и научных работников. Комфортабельные, а также удобные и качественные изделия станут хорошим подспорьем для продуктивной и результативной работы посетителей.

          Где купить читательские столы в Белорецке?

          Основная деятельность нашей компании сосредоточена на производстве и продаже банкетной мебели и текстильных изделий. Мы производим модели разных видов и стилей, которые отлично сочетаются с любым интерьером. Вы всегда можете сделать индивидуальный заказ, мы изготавливаем мебель любой сложности и объема. На протяжении более 13 лет компания ChiedoCover производит успешное комплексное оснащение кафе, ресторанов, баров, а также гостиниц и мест общественного питания. Вся выпускаемая продукция абсолютна безопасна и может использоваться в общепите.

          Купить читательские столы в Белорецке довольно просто. Для это нужно воспользоваться поиском на нашем сайте, найти понравившеюся модель и оформить заказ. Не забывайте про постоянно действующие акции и скидки на различные товары, у нас Вы сможете купить выгодно мебель, которая обязательно станет опорой для Вашего малого бизнеса. Нашим опытным менеджерам можно доверять, они обладают всеми необходимыми знаниями в сегменте HoReCa и помогут сделать окончательный выбор.

          Почему читательские столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Белорецк и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Белорецку ?

            Доставка товара по Белорецку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Белорецку ?

            Стоимость доставки по Белорецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Белорецку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Белорецку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Белорецке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Белорецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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