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          Товары по акции

          Чугунные подстолья в Иваново оптом

          от 2 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Иваново и Ивановской области

          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье чугунное Рим
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1037, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье чугунное 1037
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1236, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье чугунное 1236
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1235, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье чугунное 1235
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1214, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье чугунное 1214
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1215, произведённого компанией ChiedoCover
          12 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье чугунное 1215
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1024, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье чугунное 1024
          Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1249, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье барное чугунное 1249
          Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1273, произведённого компанией ChiedoCover
          8 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье барное чугунное 1273
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          2 990 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье чугунное Марко, синий
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1083, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье чугунное 1083
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1013, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье чугунное 1013
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1281, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное 1281
          Настоящее фото товара Подстолье Flat KX22 BAR самовыравнивающееся , произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье Flat KX22 BAR самовыравнивающееся
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 3012, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье чугунное 3012
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1013 тройное, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное 1013 тройное
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          Чугунные подстолья — удачное решение для декорирования кафе или ресторана

          При выборе чугунных подстольев в Иваново необходимо обратить внимание на надежность, практичность и устойчивость. Это базовый набор качеств для покупки подстольев. Если перед Вами стоит задача открытия кафе или ресторана в аутентичном или Лофт стиле, то есть в народном, стиле старых традиций, то тогда выбор именно чугунных подстольев станет самым удачным решением. Сервировка стола под старину, набор столовых приборов, а также стилизованная одежда официантов и обслуживающего персонала — все это станет отличительной чертой вашего заведения. В таком случае для придания еще большей атмосферы установка чугунных подстольев еще более подчеркнет Ваш неповторимый стиль.

          Чугунное литье основания и трубы подстолья является более прочным, чем другие материалы. Чугун неприхотлив в уходе, невероятно прочен, устойчив и не поддается практически любым внешним воздействием, в том числе каких — либо повреждений от посетителей. Нельзя списывать со счетов также и эстетические характеристики этого материала. Как правило, чугунные подстолья выполнены с использованием индивидуальных заготовок и форм. Это как ничто другое отличит Ваш стиль от других заведений и станет фирменной знаком Вашего кафе или ресторана. Кроме того, цена приятно удивит покупателей чугунных подстольев.

          Еще одними из сфер использования чугунных подстольев является кафе в стиле Лофт, бары и пабы в Ивановской области. Интересным решением станет установка чугунных подстольев в небольшие концертные залы. Чугун как тяжелый материал, возможно, дополнит атмосферу концертных мероприятий в стиле рока или металла. Чугунные подстолья органично впишутся в интерьер вашего заведения и, обладая длительным эксплуатационным сроком, не создадут Вам проблем в уходе.

          Где купить чугунные подстолья в Иваново?

          ChiedoCover современное предприятие — изготовитель мебели в ресторанном и гостиничном бизнесе. Создание индивидуальных заказов, любопытные решения в Лофт стилистике — это и многое другое предлагает наша компания. Новая материальная — техническая база позволяет реализовать любые концепции Вашего бизнеса. Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и имеет все необходимые сертификаты.

          Купить чугунные подстолья в Ивановской области можно на нашем сайте. Если у Вас долго вынашивается какая-то идея, связанная с открытием кафе, бара, ресторана или другого заведения Вам необходимо связаться с нашими менеджерами из отдела продаж. Профессиональный подход к каждому клиенту, организация доставки по всей России поспособствуют быстрому открытию вашего бизнеса.

          Почему чугунные подстолья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Иваново и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Иваново ?

            Доставка товара по Иваново осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Иваново ?

            Стоимость доставки по Иваново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Иваново осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Иваново телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Иваново при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Иваново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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