При выборе чугунных подстольев в Жигулевске необходимо обратить внимание на надежность, практичность и устойчивость. Это базовый набор качеств для покупки подстольев. Если перед Вами стоит задача открытия кафе или ресторана в аутентичном или Лофт стиле, то есть в народном, стиле старых традиций, то тогда выбор именно чугунных подстольев станет самым удачным решением. Сервировка стола под старину, набор столовых приборов, а также стилизованная одежда официантов и обслуживающего персонала — все это станет отличительной чертой вашего заведения. В таком случае для придания еще большей атмосферы установка чугунных подстольев еще более подчеркнет Ваш неповторимый стиль.
Чугунное литье основания и трубы подстолья является более прочным, чем другие материалы. Чугун неприхотлив в уходе, невероятно прочен, устойчив и не поддается практически любым внешним воздействием, в том числе каких — либо повреждений от посетителей. Нельзя списывать со счетов также и эстетические характеристики этого материала. Как правило, чугунные подстолья выполнены с использованием индивидуальных заготовок и форм. Это как ничто другое отличит Ваш стиль от других заведений и станет фирменной знаком Вашего кафе или ресторана. Кроме того, цена приятно удивит покупателей чугунных подстольев.
Еще одними из сфер использования чугунных подстольев является кафе в стиле Лофт, бары и пабы в Самарской области. Интересным решением станет установка чугунных подстольев в небольшие концертные залы. Чугун как тяжелый материал, возможно, дополнит атмосферу концертных мероприятий в стиле рока или металла. Чугунные подстолья органично впишутся в интерьер вашего заведения и, обладая длительным эксплуатационным сроком, не создадут Вам проблем в уходе.
ChiedoCover современное предприятие — изготовитель мебели в ресторанном и гостиничном бизнесе. Создание индивидуальных заказов, любопытные решения в Лофт стилистике — это и многое другое предлагает наша компания. Новая материальная — техническая база позволяет реализовать любые концепции Вашего бизнеса. Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и имеет все необходимые сертификаты.
Купить чугунные подстолья в Самарской области можно на нашем сайте. Если у Вас долго вынашивается какая-то идея, связанная с открытием кафе, бара, ресторана или другого заведения Вам необходимо связаться с нашими менеджерами из отдела продаж. Профессиональный подход к каждому клиенту, организация доставки по всей России поспособствуют быстрому открытию вашего бизнеса.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Жигулевску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Жигулевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Жигулевску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Жигулевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня