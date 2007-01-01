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          Товары по акции

          Декор для стола в Калининграде оптом

          от 90 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Калининграду и Калининградской области

          Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
          1 220 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 03
          Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 05
          Настоящее фото товара Наперон, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Наперон
          Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол для стола 08
          Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
          1 200 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол для стола 11
          Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Журавинка
          Настоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть Хельга
          Настоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Лён
          Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скатерть Мати
          Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Ричард
          Настоящее фото товара Чехол для стола 12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 760 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол для стола 12
          Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол для стола 17
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 01, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Наперон с бортиком 01
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 02, произведённого компанией ChiedoCover
          940 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Наперон с бортиком 02
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 03, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Наперон с бортиком 03
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 04, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Наперон с бортиком 04
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          Декор для стола — отличный способ изменить внешний вид и интерьер помещения

          Сегодня практически любые праздничные мероприятия проходят в особой атмосфере, организаторы стараются продумать банкет или свадьбу до мелочей, тем самым предусмотреть все составляющие приятного отдыха и веселого праздника. Существует несколько способов для того, чтобы украсить интерьер помещения, где проходят подобные мероприятия. Прекрасным решением является красивый декор стола. Какие инструменты декорирования нам известны? Что считается наиболее популярным в Калининграде? Остановимся на этом подробно.

          Правильный декор свадебного стола: особенности

          Свадьба — это значимое события для молодоженов, их родителей и всех приглашенных гостей. Всегда хочется так, чтобы этот день остался в памяти как один из самых лучших. В этом поможет правильный декор свадебного стола. Здесь важно выделить несколько принципиальных моментов: цвет и качество текстиля обязательно должно гармонировать с мебельным оснащением и основным стилем помещения. Прекрасным дополнением станет цветочная композиция, а также различные сувениры и другая продукция, которая поможет создать торжественную и свадебную обстановку. Одним из модных трендов на таких мероприятия является украшение свадебных бокалов и бутылки шампанского, в дальнейшем, как правило, семейная пара хранит эту бутылку, которая открывается на годовщину. Помимо того, красивым декором свадебного стола также станут карточки с обозначением места для гостей, роскошная посуда, вазы и др.

          Декор банкетного стола — как основа успешного мероприятия

          Также на сегодняшний день популярны банкетные мероприятия, организаторы стремятся декорировать столы всеми возможными аксессуарами для того, чтобы приглашенные гости получили истинное наслаждение от пребывания и смогли получить только положительные эмоции. Хорошим решением для декора банкетного стола станет использование максимального количества фактур и различных аксессуаров из различных материалов. Самыми актуальными и востребованными являются ткани габардин и журавинка.

          Декор стола журавинка отличается прочностью, устойчивостью к многократной машинной стирке, а также такие изделия на протяжении длительного времени сохраняют свой первоначальный внешний вид. Любой декор из этой ткани очень прост в уходе, превосходное качество материала гарантирует сохранность цвета, даже после многократных стирок. Отметим также ценовую доступность их, в частности, поэтому они считаются хитом продаж на российском рынке.

          Любой декор деревянного стола должен производиться по определенным правилам. По итогу получается уникальная и неповторимая атмосфера на свадебном или банкетном мероприятии, что приводит в восторг всех приглашенных гостей.

          Где купить декор для стола в Калининграде?

          Для производства мебели и текстиля компания ChiedoCover закупает только экологически чистое сырье. Мы сотрудничаем с ресторанами, а также кафе и гостиницами, поэтому для нас важно соблюдать все необходимые требования безопасности, которые предъявляются заведениями общепита. Наша продукция изготавливается на самом современном и новом оборудовании, поэтому качество и долговечность — это два основных наших преимущества. Широкий модельный ряд предоставит отличную возможность для выбора, здесь Вы обязательно найдете ту модель, которая справится с размещением Ваших гостей и станет оригинальным декором в Вашем помещении.

          Купить декор для стола в Калининграде можно на нашем сайте. Как всегда к Вашему вниманию мы предлагаем акции и скидки. Вы можете купить мебель, а также аксессуары и дополнительное оборудование по приемлемым ценам. Менеджеры проконсультируют Вас относительно любой модели в нашем каталоге продукции.

          Почему декор для стола покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Калининград и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Калининграду ?

            Доставка товара по Калининграду осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Калининграду ?

            Стоимость доставки по Калининграду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Калининграду осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Калининграду телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Калининграде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Калининграду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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