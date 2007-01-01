Когда заказывают банкет в кафе или ресторане, владелец желает, чтобы этот вечер остался в памяти гостей приятным воспоминанием, которое сопровождается желанием вернуться вновь. Для этого необходимо оформить зал так, чтобы атмосфера полностью соответствовала запросам и тематике мероприятия.
Декорирование мебели – важный элемент оформления праздничного мероприятия. Любая мелочь играет свою роль в интерьере, а поэтому важно продумать каждую деталь. Декор стульев может подчеркнуть стиль и задать нужный тон.
Что входит в декор стульев:
Например, для свадебного торжества выбирают белые стулья Кьявари или Кроссбэк, а в качестве декора используют декоративные подушки, ленты или накидки тканей легких текстур. Как правило, цвета подбираются нежных оттенков – розовый, лавандовый, голубой. Использование текстиля для стульев преображает их внешний вид, даря шарм и уют торжеству.
Для юбилеев принято выбирать чехлы более грубой на ощупь ткани. Лучшим соотношением стоимости, качества и достойного внешнего вида признан Габардин. Чехлы из Габардина с драпировкой прекрасно смотрятся в залах классического стиля.
Такие чехлы могут стать не просто элементом декора, но и выполнять защитную функцию. Благодаря чехлам стулья защищены от грязи, трещин сколов и других повреждений. Также они скрывают некоторые недостатки мебели – небольшие повреждения незаметны под плотной тканью.
Накидки, покрывающие только часть стула, способны до неузнаваемости изменить мебель и поменять стиль интерьера. Такой вариант используют под тематические вечера. Благодаря большому выбору расцветок, можно подобрать накидку в любой интерьер – от кантри до современной классики.
ChiedoCover — это интернет-магазин мебели, текстиля и декора для ресторанного гостиничного бизнеса. В каталоге представлен большой выбор текстильной продукции для декора стульев. Каждый чехол имеет более 30 расцветок в наличии, а также мы можем изготовить модель по индивидуальным запросам клиента.
Мы поставляем товары по всему городу Бузулук, а также по Оренбургской области. При заказе оптовой партии текстиля доставка в подарок! Звоните менеджеру для более подробной информации или закажите бесплатную консультацию на сайте.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Бузулуку осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Бузулуку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Бузулуку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Бузулуку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня