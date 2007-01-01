+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Декор стульев в Дербенте оптом

          от 110 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Дербенту и Дагестану

          Настоящее фото товара Чехол 69 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 69 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 94 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 94 Premium комбинированный
          Настоящее фото товара Чехол 95 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 95 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 96 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 96 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 97 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 97 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 98 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 98 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 99 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          960 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 99 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 83 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 83 Premium двусторонний
          Настоящее фото товара Чехол 100 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол 100 Premium
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, белая, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          310 ₽370 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, белая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          400 ₽470 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая
          Смотреть все

          Декор стульев в Дербенте

          Когда заказывают банкет в кафе или ресторане, владелец желает, чтобы этот вечер остался в памяти гостей приятным воспоминанием, которое сопровождается желанием вернуться вновь. Для этого необходимо оформить зал так, чтобы атмосфера полностью соответствовала запросам и тематике мероприятия.

          Декорирование мебели – важный элемент оформления праздничного мероприятия. Любая мелочь играет свою роль в интерьере, а поэтому важно продумать каждую деталь. Декор стульев может подчеркнуть стиль и задать нужный тон.

          Что входит в декор стульев:

          • Чехлы;
          • Накидки;
          • Подушки;
          • Ленты.

          Выбор декора в зависимости от мероприятия

          Например, для свадебного торжества выбирают белые стулья Кьявари или Кроссбэк, а в качестве декора используют декоративные подушки, ленты или накидки тканей легких текстур. Как правило, цвета подбираются нежных оттенков – розовый, лавандовый, голубой. Использование текстиля для стульев преображает их внешний вид, даря шарм и уют торжеству.

          Для юбилеев принято выбирать чехлы более грубой на ощупь ткани. Лучшим соотношением стоимости, качества и достойного внешнего вида признан Габардин. Чехлы из Габардина с драпировкой прекрасно смотрятся в залах классического стиля.

          Такие чехлы могут стать не просто элементом декора, но и выполнять защитную функцию. Благодаря чехлам стулья защищены от грязи, трещин сколов и других повреждений. Также они скрывают некоторые недостатки мебели – небольшие повреждения незаметны под плотной тканью.

          Накидки, покрывающие только часть стула, способны до неузнаваемости изменить мебель и поменять стиль интерьера. Такой вариант используют под тематические вечера. Благодаря большому выбору расцветок, можно подобрать накидку в любой интерьер – от кантри до современной классики.

          Где купить стулья со спинкой оптом в Дербенте?

          ChiedoCover — это интернет-магазин мебели, текстиля и декора для ресторанного гостиничного бизнеса. В каталоге представлен большой выбор текстильной продукции для декора стульев. Каждый чехол имеет более 30 расцветок в наличии, а также мы можем изготовить модель по индивидуальным запросам клиента.

          Мы поставляем товары по всему городу Дербент, а также по Дагестану. При заказе оптовой партии текстиля доставка в подарок! Звоните менеджеру для более подробной информации или закажите бесплатную консультацию на сайте.

          Почему декор стульев покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Дербент и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Дербенту ?

            Доставка товара по Дербенту осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Дербенту ?

            Стоимость доставки по Дербенту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Дербенту осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Дербенту телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Дербенте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Дербенту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют