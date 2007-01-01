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          Товары по акции

          Декоративные перегородки в Балашихе оптом

          от 1 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Балашихе и Московской области

          Настоящее фото товара Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками
          Настоящее фото товара Перегородка-кашпо Concept, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Перегородка-кашпо Concept
          Настоящее фото товара Перегородка-кашпо Concept wood, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Перегородка-кашпо Concept wood
          Настоящее фото товара Декоративное напольное кашпо Design, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Декоративное напольное кашпо Design
          Настоящее фото товара Кашпо напольное InWood, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кашпо напольное InWood
          Настоящее фото товара Кашпо-стойка Art Deco, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кашпо-стойка Art Deco
          Настоящее фото товара Декоративное ограждение Deco Combi, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Декоративное ограждение Deco Combi
          Настоящее фото товара Декоративное ограждение Resto Art Deco 2, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Декоративное ограждение Resto Art Deco 2
          Настоящее фото товара Декоративное ограждение Resto Art Deco, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Декоративное ограждение Resto Art Deco
          Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          25 760 ₽32 200 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Модерн
          Настоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          47 720 ₽52 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Лофт
          Настоящее фото товара Кашпо шестиугольное Angulae Quad, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кашпо шестиугольное Angulae Quad
          Настоящее фото товара Кашпо шестиугольное Angulae Quad Conc, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кашпо шестиугольное Angulae Quad Conc
          Настоящее фото товара Кашпо прямоугольное Medoc, произведённого компанией ChiedoCover
          11 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кашпо прямоугольное Medoc
          Настоящее фото товара Кашпо прямоугольное Magna, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кашпо прямоугольное Magna
          Настоящее фото товара Кашпо прямоугольное Massi, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кашпо прямоугольное Massi
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          Декоративные перегородки — стильное зонирование Вашего интерьера

          Интерьер кафе или ресторана в Балашихе, как правило, это фирменный знак и способ выражения стиля, который использует владелец заведения. Сегодня можно встретить самые невероятные сочетание практически совсем не сочетаемых элементов. Это производит иногда приятное впечатление, а иногда не очень соответствует принятой заведением концепцией.

          Декоративные перегородки — прекрасный метод зонирования пространства и удачный выбор для декорирования помещения. Рестораны и кафе, где отсутствуют перегородки нуждаются в, так называемых, разделителях пространства, которые разбивают зал на несколько частей и тем самым отделяют один столик от другого, привнося дополнительный комфорт и уют гостям. Этими разделителями выступают именно декоративные перегородки. Популярные цвета перегородок — это коричневый и серый. Это более удачные и нейтральные тона, которые удивительно точно сочетаются со многими вариантами и стилями интерьера.

          Одним из материалов из которого изготавливаются декоративные перегородки является как массив дерева, так ЛДСП панели. Массив дерева идеально будет смотреться в ресторанах и кафе Лофт стиля, когда небольшой элемент декора и деталь в виде декоративной перегородки шикарно дополнит необходимый образ и передаст атмосферу заведения. С практичной стороны такие перегородки не представляют сложности по уходу, очень долговечны и на протяжении многих лет будут радовать посетителей.

          Правильным решением станут украшения в виде либо искусственных растений, либо натуральных цветов. Растения наполнят жизнью зал и подарят посетителям настроение, поскольку цветы и растения ассоциируются у людей с жизненной силой и пробуждением жизни, это может стать еще одной визитной карточкой вашего кафе или ресторана

          Таким образом, если Вы планируете зонировать помещение в своем ресторане или кафе, то декоративные перегородки — замечательный способ для декорирования интерьера. Помимо своей основной функцией их можно украсить растениями или другим декором.

          Где купить декоративные перегородки в ресторан или кафе в Московской области?

          Наше производство оснащено самым современным и новейшим оборудованием, что позволяет выпускать продукцию предельного качества. Мы постоянно совершенствуемся с учетом отзывов клиентов, и разрабатываем улучшенные модели столов и стульев, для максимального комфорта и удобства. Наша мебель стала украшением многих гостиниц, кафе и ресторанов. Сфера HoReCa – приоритет нашей компании.

          Купить декоративные перегородки в кафе в Балашихе Вы можете на сайте нашей компании. Сезонные акции и скидки станут хорошим подарком для Вашего бизнеса. Менеджеры из отдела продаж проконсультируют по любой позиции из каталога наших товаров или предложат другие решение для Ваших идей.

          Почему кашпо и декоративные перегородки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Балашиху и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Балашихе ?

            Доставка товара по Балашихе осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Балашихе ?

            Стоимость доставки по Балашихе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Балашихе осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Балашихе телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Балашихе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Балашихе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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