Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Минеральным Водам и Ставропольскому краю
Интерьер кафе или ресторана в Минеральных Водах, как правило, это фирменный знак и способ выражения стиля, который использует владелец заведения. Сегодня можно встретить самые невероятные сочетание практически совсем не сочетаемых элементов. Это производит иногда приятное впечатление, а иногда не очень соответствует принятой заведением концепцией.
Декоративные перегородки — прекрасный метод зонирования пространства и удачный выбор для декорирования помещения. Рестораны и кафе, где отсутствуют перегородки нуждаются в, так называемых, разделителях пространства, которые разбивают зал на несколько частей и тем самым отделяют один столик от другого, привнося дополнительный комфорт и уют гостям. Этими разделителями выступают именно декоративные перегородки. Популярные цвета перегородок — это коричневый и серый. Это более удачные и нейтральные тона, которые удивительно точно сочетаются со многими вариантами и стилями интерьера.
Одним из материалов из которого изготавливаются декоративные перегородки является как массив дерева, так ЛДСП панели. Массив дерева идеально будет смотреться в ресторанах и кафе Лофт стиля, когда небольшой элемент декора и деталь в виде декоративной перегородки шикарно дополнит необходимый образ и передаст атмосферу заведения. С практичной стороны такие перегородки не представляют сложности по уходу, очень долговечны и на протяжении многих лет будут радовать посетителей.
Правильным решением станут украшения в виде либо искусственных растений, либо натуральных цветов. Растения наполнят жизнью зал и подарят посетителям настроение, поскольку цветы и растения ассоциируются у людей с жизненной силой и пробуждением жизни, это может стать еще одной визитной карточкой вашего кафе или ресторана
Таким образом, если Вы планируете зонировать помещение в своем ресторане или кафе, то декоративные перегородки — замечательный способ для декорирования интерьера. Помимо своей основной функцией их можно украсить растениями или другим декором.
Наше производство оснащено самым современным и новейшим оборудованием, что позволяет выпускать продукцию предельного качества. Мы постоянно совершенствуемся с учетом отзывов клиентов, и разрабатываем улучшенные модели столов и стульев, для максимального комфорта и удобства. Наша мебель стала украшением многих гостиниц, кафе и ресторанов. Сфера HoReCa – приоритет нашей компании.
Купить декоративные перегородки в кафе в Минеральных Водах Вы можете на сайте нашей компании. Сезонные акции и скидки станут хорошим подарком для Вашего бизнеса. Менеджеры из отдела продаж проконсультируют по любой позиции из каталога наших товаров или предложат другие решение для Ваших идей.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Минеральным Водам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Минеральным Водам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Минеральным Водам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Минеральным Водам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня