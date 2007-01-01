Удобство и комфортабельность складывается из мелочей: красивый дизайн, европейский стиль — важный элемент в формировании презентабельного внешнего вида. Конструкция кресла должна отвечать всем требования безопасности, рассчитана на повседневное пользование и легко справляться с различными внешними воздействиями. Популярной и востребованной моделью являются качественные деревянные кресла. Широкий модельный ряд располагает к выбору, подчас бывает непросто найти идеальную мебель, которая удовлетворит всем своим потребностям. Массив дерева является одним из самых долговечных материалов и экологичных материалов. Подобные изделия благотворно влияют на человеческий организм и принесут только положительные эмоции.
Эти изделия отлично подходят для ресторанов и кафе, они обладают прекрасным внешним видом, массив дерева характеризуется уникальным и эксклюзивным стилем. Благодаря этому формируется неповторимая эстетика, такие модели роскошно смотрятся в лофт стиле, классическом и многих других стилистических направлениях. Для того, чтобы гостям и посетителям заведений было комфортно и удобно важно правильно выбирать мягкую обивку. Мягкие деревянные кресла станут настоящим подарком для Ваших посетителей. Они очень приятны на ощупь, таким образом, Ваши гости будут довольны и приятно удивлены. Даже на протяжении длительного сидения они не предоставят никакого дискомфорта. С таких стульев не захочется вставать — это располагает к более длительному пребыванию в кафе и может увеличить общий счет столика.
Кроме того, за счет прочной деревянной основы гарантируется надежность и высокое качество. Мягкие деревянные стулья сконструированы так, что достойно переносят большую нагрузку, повседневное пользование не окажет серьезного давления. Такие модели сохраняют свой презентабельный внешний вид даже после длительной эксплуатации. Это отличная инвестиция в Ваш малый бизнес.
В тоже время, мягкие деревянные кресла роскошный вариант для частного дома и квартиры. Они довольно компактны, поэтому не займут много полезной площади, имеют сравнительно небольшой вес, поэтому их можно с легкостью переставить с одного места на другое. Мягкая обивка позволит получит релакс и хорошо отдохнуть после работы или в выходной день в компании друзей или читая книгу. Данные изделия станут центром притяжении всех Ваших домашних. Сегодня в нашем каталоге мы представляем различные варианты мягких деревянных кресел. Изумительная внешняя эстетика в комбинации с европейски стилем, а также практичностью и долговечностью не оставит равнодушным ни одного покупателя.
Еще одним хорошим вариантом станут подобные модели с подлокотниками. Они позволяют ощутить повышенный комфорт и удобство. Они очень устойчивы и износостойки, изготовляются в самых различных цветах, поэтому не составит никакого труда найти наиболее подходящий вариант для Вашего помещения. Кроме того, деревянные кресла с подлокотниками долговечны, при бережном отношении и своевременном уходе они могут прослужить много лет. Интересно, что образующиеся со временем различные потертости на изделии положительно сказываются на их внешнем виде — легкий налет старины добавит свой шарм и изящество подобным моделям. Таким образом, Вам не потребуется быстрая замена кресел и Вы сможете закрыть вопрос меблировки помещения на несколько лет.
Эти изделия также применяются для меблировки дачи: они спокойно переносят различные перепады влажности. Массив дерева довольно практичен: для того, чтобы привести в порядок данные изделия необходимо своевременно ухаживать за ними. Исходя из прочности и надежности такие модели редко ломаются и не требуют каких — либо дополнительных усилий по уходу.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Камышину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня