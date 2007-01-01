Деревянные кресла в Краснокаменске оптом

от 990 ₽

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Настоящее фото товара Кресло Кунгсхамн, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Кунгсхамн
Настоящее фото товара Кресло Хольмен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Хольмен, белый
Настоящее фото товара Кресло Хольмен, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Хольмен, коричневый
Настоящее фото товара Кресло Хольмен, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Хольмен
Настоящее фото товара Кресло Соло, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Соло
Настоящее фото товара Кресло Стенхамн, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Стенхамн
Настоящее фото товара Кресло Фрозо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Фрозо
Настоящее фото товара Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой
Настоящее фото товара Кресло Майами, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Майами
Настоящее фото товара Кресло Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Денвер
Настоящее фото товара Кресло Майами Адирондак, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Майами Адирондак
Настоящее фото товара Кресло Ньюпорт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Ньюпорт
Настоящее фото товара Стул Томас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Томас
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Деревянные кресла: технические характеристики и преимущества

Удобство и комфортабельность складывается из мелочей: красивый дизайн, европейский стиль — важный элемент в формировании презентабельного внешнего вида. Конструкция кресла должна отвечать всем требования безопасности, рассчитана на повседневное пользование и легко справляться с различными внешними воздействиями. Популярной и востребованной моделью являются качественные деревянные кресла. Широкий модельный ряд располагает к выбору, подчас бывает непросто найти идеальную мебель, которая удовлетворит всем своим потребностям. Массив дерева является одним из самых долговечных материалов и экологичных материалов. Подобные изделия благотворно влияют на человеческий организм и принесут только положительные эмоции.

Мягкие деревянные кресла — отличное решение для HoReCa и дома

Эти изделия отлично подходят для ресторанов и кафе, они обладают прекрасным внешним видом, массив дерева характеризуется уникальным и эксклюзивным стилем. Благодаря этому формируется неповторимая эстетика, такие модели роскошно смотрятся в лофт стиле, классическом и многих других стилистических направлениях. Для того, чтобы гостям и посетителям заведений было комфортно и удобно важно правильно выбирать мягкую обивку. Мягкие деревянные кресла станут настоящим подарком для Ваших посетителей. Они очень приятны на ощупь, таким образом, Ваши гости будут довольны и приятно удивлены. Даже на протяжении длительного сидения они не предоставят никакого дискомфорта. С таких стульев не захочется вставать — это располагает к более длительному пребыванию в кафе и может увеличить общий счет столика.

Кроме того, за счет прочной деревянной основы гарантируется надежность и высокое качество. Мягкие деревянные стулья сконструированы так, что достойно переносят большую нагрузку, повседневное пользование не окажет серьезного давления. Такие модели сохраняют свой презентабельный внешний вид даже после длительной эксплуатации. Это отличная инвестиция в Ваш малый бизнес.

В тоже время, мягкие деревянные кресла роскошный вариант для частного дома и квартиры. Они довольно компактны, поэтому не займут много полезной площади, имеют сравнительно небольшой вес, поэтому их можно с легкостью переставить с одного места на другое. Мягкая обивка позволит получит релакс и хорошо отдохнуть после работы или в выходной день в компании друзей или читая книгу. Данные изделия станут центром притяжении всех Ваших домашних. Сегодня в нашем каталоге мы представляем различные варианты мягких деревянных кресел. Изумительная внешняя эстетика в комбинации с европейски стилем, а также практичностью и долговечностью не оставит равнодушным ни одного покупателя.

Деревянные кресла с подлокотниками — отлично как для дома, так и для кафе

Еще одним хорошим вариантом станут подобные модели с подлокотниками. Они позволяют ощутить повышенный комфорт и удобство. Они очень устойчивы и износостойки, изготовляются в самых различных цветах, поэтому не составит никакого труда найти наиболее подходящий вариант для Вашего помещения. Кроме того, деревянные кресла с подлокотниками долговечны, при бережном отношении и своевременном уходе они могут прослужить много лет. Интересно, что образующиеся со временем различные потертости на изделии положительно сказываются на их внешнем виде — легкий налет старины добавит свой шарм и изящество подобным моделям. Таким образом, Вам не потребуется быстрая замена кресел и Вы сможете закрыть вопрос меблировки помещения на несколько лет.

Деревянные кресла для дачи

Эти изделия также применяются для меблировки дачи: они спокойно переносят различные перепады влажности. Массив дерева довольно практичен: для того, чтобы привести в порядок данные изделия необходимо своевременно ухаживать за ними. Исходя из прочности и надежности такие модели редко ломаются и не требуют каких — либо дополнительных усилий по уходу.

Где купить деревянные кресла в Краснокаменске?

Наша компания на протяжении многих лет изготавливает мебель преимум качества. Мебель от ChiedoCover можно встретить по всей России. Мы произвели мебельное оснащение известных ресторанов, театров, домов культуры и других заведений. Для того, чтобы интерьер помещения смотрелся интересно и стильно необходимо оснастить качественной мебелью. Наша компания закупает сырье только у проверенных поставщиков, все товары сертифицированы и имеют необходимую документацию. Наши модели характеризуются максимальной устойчивостью к внешним воздействиям, в каталоге продукции можно найти все для современного мебельного оснащения кафе, ресторанов, баров, а также домов и других помещений. Мы уверенны в качестве и большом сроке службы своих изделий.

Купить деревянные кресла в Краснокаменске довольно просто: выберите понравившуюся Вам модель и кликните на оформить заказ. Наши менеджеры обработают заявку и свяжутся с Вами. Они имеют все необходимые компетенции для того, чтобы найти подходящий именно Вам вариант. Наша мебель упростит жизнь и наполнит яркими красками любое помещение.

Почему деревянные кресла покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Краснокаменск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Краснокаменску ?

    Доставка товара по Краснокаменску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Краснокаменску ?

    Стоимость доставки по Краснокаменску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Краснокаменску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Краснокаменску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Краснокаменске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Краснокаменску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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