Часто в ресторанах или кафе Коркино можно встретить деревянные подстолья из массива. Это предельно экологичный и безопасный материал изготовления. Как сделать правильный выбор деревянных подстольев? Хорошим решением станут подстолья из лиственницы, дуба, сосны, а также березы или ели.
Стиль Лофт и деревянные подстолья
Деревянные подстолья органично впишутся в стиль Лофт. Это естественность, натуральность и простота интерьерных решений. Стиль Лофт зародился в США, а на сегодняшний день в России занимает одно из лидирующих позиций в сегменте HoReCa. Большое пространство в помещении, отсутствие перегородок, как правило, наличие лестницы и второго этажа — это основные характеристики заведений в стиле Лофт. Освещение таких кафе и ресторанов имеет важное значение. Преимущество отдается уникальным люстрам, бра или светильникам, которые сделаны своими руками. В качестве дополнения к деревянным подстольям отлично вписываются в стиль Лофт предметы и элементы современного искусства и антикварные вещи.
Для того, чтобы деревянные подстолья имели длительный срок службы необходимо придерживаться следующим правилам ухода. Не рекомендуется ставить горячий чайник на поверхность столешницы, а также необходимо использовать специальную подставку. Для уборки следов жира, жидкости или остатков пищи следует использовать салфетки из микрофибры. Также следует обрабатывать деревянные подстолья раз в год специальным маслом и покрывать лаком поверхность. Это продлит эксплуатационный срок стола.
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Стоимость доставки по Коркино рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Коркино осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Коркино с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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