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          Товары по акции

          Деревянные подстолья в Ставрополе оптом

          от 4 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ставрополю и Ставропольскому краю

          Настоящее фото товара Подстолье Сатурн, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Сатурн
          Настоящее фото товара Подстолье Везувий Д двойное, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье Везувий Д двойное
          Настоящее фото товара Подстолье Везувий М квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Везувий М квадратное
          Настоящее фото товара Подстолье Везувий МН2 двойное, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье Везувий МН2 двойное
          Настоящее фото товара Подстолье Квадро 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье Квадро 80х80
          Настоящее фото товара Подстолье Везувий МК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье Везувий МК круглое
          Настоящее фото товара Подстолье Везувий МНК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Везувий МНК круглое
          Настоящее фото товара Подстолье SF - SHT-TU9 выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье SF - SHT-TU9 выбеленный
          Настоящее фото товара Подстолье SF - SHT-TU9 светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье SF - SHT-TU9 светлый орех
          Настоящее фото товара Подстолье SF - SHT-TU9-2 выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье SF - SHT-TU9-2 выбеленный
          Настоящее фото товара Подстолье SF - SHT-TU9-2 светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье SF - SHT-TU9-2 светлый орех
          Настоящее фото товара Подстолье SF - SHT-TU9-2 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье SF - SHT-TU9-2 темный орех
          Настоящее фото товара Подстолье Техас, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Техас
          Настоящее фото товара Подстолье Висбо, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье Висбо
          Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное ХО, произведённого компанией ChiedoCover
          25 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье Лофт деревянное ХО
          Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Trio, произведённого компанией ChiedoCover
          23 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье Лофт деревянное Trio
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          Деревянные подстолья для кафе и ресторанов: надежность, статусность и долговечность

          Часто в ресторанах или кафе Ставрополя можно встретить деревянные подстолья из массива. Это предельно экологичный и безопасный материал изготовления. Как сделать правильный выбор деревянных подстольев? Хорошим решением станут подстолья из лиственницы, дуба, сосны, а также березы или ели.

          Стиль Лофт и деревянные подстолья

          Деревянные подстолья органично впишутся в стиль Лофт. Это естественность, натуральность и простота интерьерных решений. Стиль Лофт зародился в США, а на сегодняшний день в России занимает одно из лидирующих позиций в сегменте HoReCa. Большое пространство в помещении, отсутствие перегородок, как правило, наличие лестницы и второго этажа — это основные характеристики заведений в стиле Лофт. Освещение таких кафе и ресторанов имеет важное значение. Преимущество отдается уникальным люстрам, бра или светильникам, которые сделаны своими руками. В качестве дополнения к деревянным подстольям отлично вписываются в стиль Лофт предметы и элементы современного искусства и антикварные вещи.

          Уход за деревянными подстольями

          Для того, чтобы деревянные подстолья имели длительный срок службы необходимо придерживаться следующим правилам ухода. Не рекомендуется ставить горячий чайник на поверхность столешницы, а также необходимо использовать специальную подставку. Для уборки следов жира, жидкости или остатков пищи следует использовать салфетки из микрофибры. Также следует обрабатывать деревянные подстолья раз в год специальным маслом и покрывать лаком поверхность. Это продлит эксплуатационный срок стола.

          Где купить деревянные подстолья в кафе или ресторан в Ставропольском крае?

          Компания-производитель ChiedoCover занимается оснащением гостиниц, ресторанов и кафе по всей России и странам СНГ. Мы ставим перед собой амбициозные задачи по увеличению объемов выпускаемой продукции. Пять производственных площадок расширили количество позиций в каталоге товаров. Сегодня Вы можете выбрать мебель под любой стиль Вашего заведения. Помимо того, если перед Вами стоит задача обновления заведения, то наша компания может предложить Вам различные варианты как дизайнерских решений, так и вариантов цвета.

          Купить деревянные подстолья в Ставрополе в ресторан Вы можете на сайте нашего предприятия. Мы предлагаем как самые популярные модели на рынке HoReCa, так и новинки. Кроме того, мы с успехом реализуем Ваши уникальные предложения по оснащению заведения. Наши менеджеры имеют богатый опыт и помогут решить Вам любые задачи.

          Почему деревянные подстолья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ставрополь и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ставрополю ?

            Доставка товара по Ставрополю осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ставрополю ?

            Стоимость доставки по Ставрополю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ставрополю осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ставрополю телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ставрополе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ставрополю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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