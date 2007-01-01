Мебель — универсальный элемент в преображении абсолютно любого интерьера в помещении. Мебельный рынок буквально пестрит самыми различными моделями, выполненными в классическом стиле и других популярных направлениях. Деревянные шкафы — многофункциональная мебель, которая не просто является местом для хранения, но и отлично вписывается в интерьер. Для того, чтобы правильно подобрать данные изделия необходимо изучить некоторые особенности изделий, их технические характеристики и многое другое.
Если Вы задумались о меблировки гостиной и не можете определиться с выбором, то деревянный шкаф — именно то, что нужно. В нашей компании Вы сможете заказать индивидуальные размеры изделия, подобрать модель таким образом, что он идеально впишется в Ваше помещении. У подобной мебели есть много положительных качеств, рассмотрим их более подробно. В первую очередь — это экологичность материалов, массив дерева считается самым натуральным материалом, не вызывающим аллергических реакций. Это отличное решение для семьи с детьми, деревянные шкафы не источают неприятных запахов, абсолютно безопасны и могут использоваться на повседневной основе. Кроме того, данные модели имеют эксклюзивный и неповторимый внешний вид. Спил массива дерева всегда уникален, таким образом, Вы становитесь обладателем оригинальной мебели. В тоже время дерево — предельно надежный и прочный материал. Ежедневное пользование никак не отражается на качестве, такие модели не истираются, сохраняют все свои положительные качества и на протяжении длительного времени сохраняют благородный насыщенный цвет. Практичность — еще одно из положительных качеств, массив дерева не накапливает пыль и грязь, своевременный уход гарантирует красивый внешний вид и большой срок службы. Помимо того, деревянные шкафы универсальны, за счет своего цвета они хорошо смотрятся в более светлых тонах, бежевых или темных. Так что не составит никакого труда удачно их разметить в уже существующем стиле помещения. Гостиная, как правило, место сбора семьи, а также родственников и близких друзей. Такие изделия создают неповторимый уют, за счет своей компактности прекрасно смотрятся даже в квартирах-студиях. Следует отметить, что дерево было и будет актуально всегда, поэтому отдавая предпочтение этим моделям Ваша мебель будет всегда в моде.
Деревянные шкафы довольно практичны, если соблюдать все рекомендации по уходу, то они прослужат много лет
Кухня является одним из самых проходных мест в доме, поэтому в меблировке этого помещения рекомендуется исходить из практичности. Эти изделия очень многофункциональны. Чаще всего на кухне имеется множество вещей, для того, чтобы их грамотно разместить требуется специальный шкаф. Такие изделия довольно вместительны, при необходимости туда можно убрать все самое необходимое, освободив место под другие нужды.
Данные изделия обладают прочностью и очень устойчивы к изменениям температуры и влажности — это имеет большое значение, поскольку на кухне практически каждый день кто-то готовит, температура воздуха может меняться. Это никак не сказывается на качестве данных изделий
Одним из самых распространенных вариантов исполнения — это белый цвет, он символизирует завершенность в образе помещения, это свобода выражать свое мнение и снятие барьеров. Кроме того, такая расцветка великолепно гармонирует как со стилем лофт, так и в провансе, модерне и других востребованных направлениях. Они предоставят серьезность, деловитость и статусность. Это отличная инвестиция в мебельное оснащение дома, кухни, гостиной. Важно помнить, что своевременный уход за деревянными шкафами поможет сохранить насыщенный цвет изделий, высокое качество и первоначальный внешний вид. Помимо того, они очень удобны в эксплуатации: в зависимости от секций могут быть вместительны, таким образом, Ваши вещи будут аккуратно собраны и помещены в шкаф.
Итак, деревянные шкафы — прекрасное решение для дома: как для гостиной, так и на кухню. Они создадут непередаваемый колорит. Очень удобные и многофункциональные, хорошо переносят внешнее воздействие, могут применяться не только как место доя хранения, но и в качестве хорошего декора.
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Доставка товара по Ижевску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ижевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ижевску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ижевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня