Сегодня, как и много лет назад, одной из самых популярных моделей мебели являются деревянные столы. Рассмотрим наиболее удачные и успешные варианты исполнения этих моделей, которые органично впишутся в интерьер кафе или ресторана.
Дерево издревле обладает природной красотой, уникальной текстурой и имеет очень роскошный вид. Хорошим достоинством таких моделей также является возможность реставрации и обновления. Самым главным достоинством деревянных столов можно считать ударопрочность и износостойскость. Данное преимущество с успехом реализуется в ресторанах и кафе общественного питания, при полной посадке которых возможны различные механические воздействия со стороны посетителей. Кроме того, отличной характеристикой деревянных столов является использование практически в любом стилевом оформлении и интерьерном решении. Как правило, для того, чтобы продлить срок службы, столы покрываются специальным лаком. Таким образом, деревянные столы никогда не выйдут из моды, поэтому отдавая предпочтение таким моделям можно быть уверенным, что это успешное вложение в ресторанный бизнес.
По форме столы условно можно разделить на несколько видов: круглые, прямоугольные, квадратные, барные. Прямоугольный стол — классический вариант исполнения, великолепно подходящий на размещение и посадки 2-х, 4-х и 6-ти человек. Деревянные столы круглой формы хорошо вписываются в небольшие кафе, пабы или бары, где можно с удовольствием провести быстрый завтрак, бизнес-ланч или ужин. Они очень просты в уходе.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кунгуру осуществляется бесплатно.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кунгуру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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