+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Деревянные столы в Тольятти оптом

          от 9 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тольятти и Самарской области

          Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Молли Венге
          Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Молли Вишня
          Настоящее фото товара Стол Молли Дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          10 200 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Молли Дуб
          Настоящее фото товара Стол Glasses, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Glasses
          Настоящее фото товара Деревянный стол Викинг 200x80, произведённого компанией ChiedoCover
          18 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Деревянный стол Викинг 200x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Ришелье 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 650 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Деревянный стол Ришелье 130x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Волат 150x80, произведённого компанией ChiedoCover
          15 650 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный стол Волат 150x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Волат квадратный 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
          12 350 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Деревянный стол Волат квадратный 80x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Эверест 160x80, произведённого компанией ChiedoCover
          15 650 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Деревянный стол Эверест 160x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Эверест №2 160x80, произведённого компанией ChiedoCover
          15 650 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Деревянный стол Эверест №2 160x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Йорк-2 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          5
          Деревянный стол Йорк-2 140x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Владимир 150x90, произведённого компанией ChiedoCover
          22 150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Деревянный стол Владимир 150x90
          Настоящее фото товара Деревянный стол Трапезный 300x100, произведённого компанией ChiedoCover
          22 150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Деревянный стол Трапезный 300x100
          Настоящее фото товара Деревянный стол Медведь 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 650 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Деревянный стол Медведь 130x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Рыбак 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 650 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Деревянный стол Рыбак 130x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Рошфор 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Деревянный стол Рошфор 130x80
          Смотреть все

          Деревянные столы: привлекательный дизайн и роскошный внешний вид

          Сегодня, как и много лет назад, одной из самых популярных моделей мебели являются деревянные столы. Рассмотрим наиболее удачные и успешные варианты исполнения этих моделей, которые органично впишутся в интерьер кафе или ресторана.

          Почему именно деревянные стулья?

          Дерево издревле обладает природной красотой, уникальной текстурой и имеет очень роскошный вид. Хорошим достоинством таких моделей также является возможность реставрации и обновления. Самым главным достоинством деревянных столов можно считать ударопрочность и износостойскость. Данное преимущество с успехом реализуется в ресторанах и кафе общественного питания, при полной посадке которых возможны различные механические воздействия со стороны посетителей. Кроме того, отличной характеристикой деревянных столов является использование практически в любом стилевом оформлении и интерьерном решении. Как правило, для того, чтобы продлить срок службы, столы покрываются специальным лаком. Таким образом, деревянные столы никогда не выйдут из моды, поэтому отдавая предпочтение таким моделям можно быть уверенным, что это успешное вложение в ресторанный бизнес.

          Форма и вид деревянных столов в кафе

          По форме столы условно можно разделить на несколько видов: круглые, прямоугольные, квадратные, барные. Прямоугольный стол — классический вариант исполнения, великолепно подходящий на размещение и посадки 2-х, 4-х и 6-ти человек. Деревянные столы круглой формы хорошо вписываются в небольшие кафе, пабы или бары, где можно с удовольствием провести быстрый завтрак, бизнес-ланч или ужин. Они очень просты в уходе.

          Где купить деревянные столы в кафе или гостиницу в Самарской области?

          ChiedoCover – завод по производству и продаже мебели, текстиля для сферы HoReCa. На нашем предприятии установлено самое новое и дорогостоящее оборудование, которое обеспечивает мощность и предоставляет возможность выполнять большие заказы продукции. Мы используем экологически чистое сырье, внимательно следим за обратной связью с клиентами. Любой отзыв рассматривается нашей компанией и учитывается в дальнейшем.

          Купить деревянные столы в Тольятти можно на нашем официальном сайте. Наши менеджеры имеют большой опыт работы, поэтому им не составит труда решить Вашу проблему. Если у Вас есть идея открыть свой ресторан, гостиницу или кафе, то наша компания готова организовать полное оснащение мебелью, аксессуарами и дополнительным оборудованием. Также мы осуществляет производство по индивидуальным заказам и эскизам.

          Почему деревянные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Тольятти и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Тольятти ?

            Доставка товара по Тольятти осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тольятти ?

            Стоимость доставки по Тольятти рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Тольятти осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тольятти телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Тольятти при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Тольятти с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют