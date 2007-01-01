Деревянные столы в Владимире оптом

от 2 590 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Владимиру и Владимирской области

Настоящее фото товара Стол Хольмен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Хольмен, белый
Настоящее фото товара Стол Хольмен, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Хольмен, коричневый
Настоящее фото товара Стол Хольмен, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Хольмен
Настоящее фото товара Стол Стенхамн, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Стенхамн
Настоящее фото товара Стол Терраса, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Терраса, раздвижной
Настоящее фото товара Стол Соло, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Соло
Настоящее фото товара Стол Оксфорд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол Оксфорд, серый
Настоящее фото товара Стол Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 190 ₽
Оптовая цена
5
Стол Оксфорд
Настоящее фото товара Стол Ньюпорт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Ньюпорт
Настоящее фото товара Стол Майами Бич, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Майами Бич
Настоящее фото товара Стол Патрон, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Патрон
Настоящее фото товара Гарнитур Грипсхольм, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Гарнитур Грипсхольм, венге
Настоящее фото товара Стол Vizyon крем, произведённого компанией ChiedoCover
36 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Vizyon крем
Настоящее фото товара Стол Next дуб Артисан/Белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Next дуб Артисан/Белый
Настоящее фото товара Стол Istanbul шпон ореха 120, произведённого компанией ChiedoCover
24 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Istanbul шпон ореха 120
Настоящее фото товара Стол №29 серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол №29 серый мрамор
Смотреть все

Деревянные столы: привлекательный дизайн и роскошный внешний вид

Сегодня, как и много лет назад, одной из самых популярных моделей мебели являются деревянные столы. Рассмотрим наиболее удачные и успешные варианты исполнения этих моделей, которые органично впишутся в интерьер кафе или ресторана.

Почему именно деревянные стулья?

Дерево издревле обладает природной красотой, уникальной текстурой и имеет очень роскошный вид. Хорошим достоинством таких моделей также является возможность реставрации и обновления. Самым главным достоинством деревянных столов можно считать ударопрочность и износостойскость. Данное преимущество с успехом реализуется в ресторанах и кафе общественного питания, при полной посадке которых возможны различные механические воздействия со стороны посетителей. Кроме того, отличной характеристикой деревянных столов является использование практически в любом стилевом оформлении и интерьерном решении. Как правило, для того, чтобы продлить срок службы, столы покрываются специальным лаком. Таким образом, деревянные столы никогда не выйдут из моды, поэтому отдавая предпочтение таким моделям можно быть уверенным, что это успешное вложение в ресторанный бизнес.

Форма и вид деревянных столов в кафе

По форме столы условно можно разделить на несколько видов: круглые, прямоугольные, квадратные, барные. Прямоугольный стол — классический вариант исполнения, великолепно подходящий на размещение и посадки 2-х, 4-х и 6-ти человек. Деревянные столы круглой формы хорошо вписываются в небольшие кафе, пабы или бары, где можно с удовольствием провести быстрый завтрак, бизнес-ланч или ужин. Они очень просты в уходе.

Где купить деревянные столы в кафе или гостиницу в Владимирской области?

ChiedoCover – завод по производству и продаже мебели, текстиля для сферы HoReCa. На нашем предприятии установлено самое новое и дорогостоящее оборудование, которое обеспечивает мощность и предоставляет возможность выполнять большие заказы продукции. Мы используем экологически чистое сырье, внимательно следим за обратной связью с клиентами. Любой отзыв рассматривается нашей компанией и учитывается в дальнейшем.

Купить деревянные столы в Владимире можно на нашем официальном сайте. Наши менеджеры имеют большой опыт работы, поэтому им не составит труда решить Вашу проблему. Если у Вас есть идея открыть свой ресторан, гостиницу или кафе, то наша компания готова организовать полное оснащение мебелью, аксессуарами и дополнительным оборудованием. Также мы осуществляет производство по индивидуальным заказам и эскизам.

Почему деревянные столы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Владимира и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Владимиру ?

    Доставка товара по Владимиру осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Владимиру ?

    Стоимость доставки по Владимиру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Владимиру осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Владимиру телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Владимире при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Владимиру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют