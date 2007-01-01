+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Деревянные стулья в Муроме оптом

          от 3 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мурому и Владимирской области

          Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 740 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Signal august velvet, черный
          Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          17 740 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Signal august velvet, синий
          Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          17 740 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Signal august velvet, серый
          Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          17 740 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Signal august velvet, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Signal aleksander, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Signal aleksander, серый
          Настоящее фото товара Стул Signal aleksander, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 620 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Signal aleksander, кремовый
          Настоящее фото товара Стул Ditta , произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Ditta
          Настоящее фото товара Стул Linea, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Linea
          Настоящее фото товара Стул Хенриксдаль, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хенриксдаль
          Настоящее фото товара Стул Sharl, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Sharl
          Настоящее фото товара Стул Моцарт, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Моцарт
          Настоящее фото товара Стул барный Марсель HPL , произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Марсель HPL
          Настоящее фото товара Стул барный Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Марсель
          Настоящее фото товара Стул Бремен дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Бремен дуб
          Настоящее фото товара Стул Мюнхен дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Мюнхен дуб
          Настоящее фото товара Стул A-8810/1, произведённого компанией ChiedoCover
          10 674 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул A-8810/1
          Смотреть все

          Почему стоит выбрать деревянные стулья?

          Создать первое впечатление на гостей ресторана или кафе очень важно – от этого зависит настроение гостя и его желание провести время в вашем как можно больше времени. Для этого необходимо продумать каждую деталь интерьера, в особенности важно уделить внимание выбору мебели.

          Комфорт гостей должен быть в приоритете. Опытные рестораторы знают, что люди приходят в ресторан, чтобы сменить обстановку, отметить важное событие или просто отдохнуть.Поэтому стоит заранее позаботится об оснащении зала удобной мебелью. Деревянные стулья – это мебель, которая никогда не потеряет свей актуальности.

          Деревянная мебель всегда смотрится элегантно, прекрасно вписываются в любой интерьер, располагает и дарит хорошее настроение гостям!

          Преимущества деревянных стульев:

          • Всегда выглядят презентабельно;
          • Надежность – все модели способны выдержать до 150 кг;
          • Практичный материал;
          • Качественная обработка;
          • Длительный срок службы;
          • Простота в уходе.

          Где купить деревянные стулья в Муроме?

          ChiedoCover — это интернет-магазин товаров для ресторанного гостиничного бизнеса собственного производства. Мы поставляем мебель и текстиль по всей Мурому, а также Владимирской области. В каталоге представлен большой выбор видов деревянных стульев. На нашем сайте вы найдете классические, барные, детские модели.

          Каждая модель имеет несколько вариантов расцветки. В качестве материалов используются древесина твердых пород – сосна, береза, бук. У нас вы найдете лучшее решение для любого помещения!

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Богатый опыт работы, за счет 10-летнего стажа в сфере HoReCa, благодаря чему мы знаем все нюансы производства и поставки мебели, текстиля и декора.
          • Наши стулья изготовляются по особой технологии, поэтому наша мебель славится прочностью, а обработка дерева позволяет на дольше сохранить первоначальный вид.
          • Цены нашего магазина без лишних процентов и переплаты, потому что мы сами являемся производителями.
          • К каждому клиенту мы подходим индивидуально.
          • Для постоянных клиентов специальные условия оплаты.

          Если у вас появились дополнительные вопросы по поводу оплаты и доставки, позвоните по телефону горячей линии, или оставьте заявку на бесплатную консультацию менеджера на сайте.

          Мы предлагаем купить деревянные стулья для кафе в городе Муром по лучшему соотношению цены и качества!

          Почему деревянные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Муром и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мурому ?

            Доставка товара по Мурому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мурому ?

            Стоимость доставки по Мурому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мурому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мурому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Муроме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мурому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют