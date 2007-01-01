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          Товары по акции

          Детские кроватки в Батайске оптом

          от 11 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Батайску и Ростовской области

          Настоящее фото товара Дополнительное спальное место Baby-bed, произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Дополнительное спальное место Baby-bed
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами белая, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Детская кроватка Нами белая
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Детская кроватка Нами красное дерево
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Детская кроватка Нами светлое дерево
          Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кроватка-домик Авеньён
          Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кроватка-домик Авеньён (без борта)
          Настоящее фото товара Кроватка Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кроватка Авеньён (без борта)
          Настоящее фото товара Кроватка Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кроватка Авеньён
          Настоящее фото товара Кроватка-домик Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
          21 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кроватка-домик Ницца
          Настоящее фото товара Кроватка-домик Ницца (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кроватка-домик Ницца (без борта)
          Настоящее фото товара Кроватка Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кроватка Ницца
          Настоящее фото товара Кроватка Ницца (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
          14 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кроватка Ницца (без борта)
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          Детские кроватки: безопасность и высокое качество

          Далеко не все молодые родители понимают как правильно выбрать хорошие детские кроватки для своего ребенка в Батайске. Это предельно важный вопрос, так как здоровье и комфорт детей является главным и определяющим фактором на которые следует обращать внимание при выборе данных изделий. Детские кроватки в определенном возрасте являются основой для маленьких детей. Здесь ребенок проводит фактически весь свой день, исходя из этого необходимо определить критерии, согласно которым следует производить выбор данной мебели. Итак, в данном материале рассмотрим детские кроватки, какими они бывают по форме, а также материалу изготовления и дизайну. На что необходимо обратить внимание в первую очередь.

          Деревянные детские кроватки

          Сегодня мебельный рынок предлагает самые различные модели детских кроваток, отличающихся цветом, стилем, формой, а также габаритами и материалом. Одно из первых правил выбора: всегда следует учитывать материал из которого произведены данные изделия. Одними из распространенных моделей являются деревянные детские кроватки. Они изготовлены из массив дерева, этот материал является гипоаллергенным, что очень важно для здоровья ребенка. Такие модели не токсичны и абсолютно безопасны для использования. Согласно многим исследованиям именно деревянные модели самые экологичные. Кроме того, стильный внешний вид — это хорошая возможность для того, чтобы очень удачно и органично вписать в сопутствующий интерьер дома. Деревянные, качественные детские кроватки считаются универсальными и отлично смотрятся в любой стилистике квартиры. Легкий и простой уход — еще одно из их достоинств. Дети, как правило, не лежат ровно на одном месте, а зачастую двигаются, любые остатки пищи или жидкости с таких изделий убираются обычной салфеткой из микрофибры.

          Помимо того, они предельно долговечны, важно понимать, что специфичность любой мебели для детей в том, что изделия априори должны выдерживать и справляться с физическими нагрузками, ребенок может двигаться из стороны в сторону, эти модели великолепно справятся с любым воздействием.

          Мягкие и безопасные детские кроватки

          Как мы уже отмечали ранее, при выборе детской мебели безопасность превыше всего. На российском мебельном рынке представлен богатый выбор цвета таких изделий, который позволит подобрать нужную модель. Мягкие детские кроватки подарят комфорт и уют Вашему ребенку, дети будут спать и не чувствовать никакого дискомфорта, а Вам не придется вставать по ночам.

          Как мы видим, выбор детских кроваток необходимо производить прежде всего с учетом определенных правил, предельно внимательно относится к качеству материалов, из которых изготавливаются изделия. Здоровье ребенка выходит на первый план, поэтому не следует экономить и приобретать дешевые модели.

          Где купить детские кроватки в Батайске?

          Компания ChiedoCover является лидером на российском мебельном рынке. Новейшее и современное оборудование позволяет производить большие объемы, поэтому наша компания принимает оптовые заказы. Ответственные сотрудники, строгий контроль качества, мы производим мебель, которая отвечает всем необходимым требованиям безопасности. Надежные поставщики гарантируют сырье самого высокого качества. Таким образом, наша продукция отличается надежностью и долговечностью.

          Купить детские кроватки в Батайске Вы всегда можете на нашем сайте. Здесь Вашему вниманию представлен широкий ассортимент мебели и аксессуаров. Обратитесь к нашим опытным менеджерам, которые помогут сделать правильный выбор и ответят на все вопросы, касающиеся нашей мебели.

          Почему детские кроватки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Батайск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Батайску ?

            Доставка товара по Батайску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Батайску ?

            Стоимость доставки по Батайску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Батайску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Батайску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Батайске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Батайску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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