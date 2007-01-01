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          Товары по акции

          Детские пуфы в Георгиевске оптом

          от 1 790 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Георгиевску и Ставропольскому краю

          Настоящее фото товара Детский пуф Конструктор, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Детский пуф Конструктор
          Настоящее фото товара Пуф Слон с отсеком для хранения французский серый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 850 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф Слон с отсеком для хранения французский серый
          Настоящее фото товара Пуф Мартышка рыжий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Мартышка рыжий
          Настоящее фото товара Пуф Мартышка с отсеком для хранения темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Пуф Мартышка с отсеком для хранения темно-серый
          Настоящее фото товара Пуф Поросенок розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф Поросенок розовый
          Настоящее фото товара Пуф Поросенок желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф Поросенок желтый
          Настоящее фото товара Пуф Бульдог светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Бульдог светло-серый
          Настоящее фото товара Пуф Бычок, красный, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
          Настоящее фото товара Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
          Настоящее фото товара Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
          Настоящее фото товара Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
          Настоящее фото товара Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
          Настоящее фото товара Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
          Настоящее фото товара Пуф Бычок, пятнистый, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф Бычок, пятнистый, с коробом и крышкой
          Настоящее фото товара Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
          Настоящее фото товара Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой
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          Детские пуфы: безопасность и комфорт

          Обустройство и мебельное оснащение детской комнаты требует особого внимания. В первую очередь необходимо выбирать мебель, которая отвечает всем требованиям безопасности, является гипоаллергенной и не источает неприятных запахов. Отдавать предпочтение нужно моделям, которые производят из экологически чистых материалов. Помимо того, данные изделия должны быть максимально комфортабельными и удобными в эксплуатации. В данном материале рассмотрим более подробно детские пуфы, их технические характеристики, материал изготовления, а также преимущества и недостатки.

          Пуф в детскую комнату — хороший вариант меблировки

          Меблировка детской комнаты производится с учетом нескольких параметров. Детские пуфы отлично подходят для подобных помещений, они не занимают много места, в тоже время обладают достаточно небольшим весом, поэтому даже небольшой ребенок может справиться с тем, чтобы перенести этот предмет мебели в любую точку квартиры. Современные модели изготавливаются из экологически чистых материалов, поэтому можно быть уверенными в высоком качестве и в их безопасности. Они хорошо подходят для нежной детской кожи, не вызовут раздражений и идеально подходят для каждодневной эксплуатации. Кроме того, важным преимуществом детских пуфов является устойчивость к различным внешним воздействиям. На такие модели не окажут никакого влияния частое пользование, учитывая повышенную активность детей — данное качество этих изделий является одним из определяющих при меблировке детской комнаты.

          Следует отметить, что детские пуфы обладают современным и европейским внешним видом, поэтому не составит никакого труда удачно подобрать модель, которая удовлетворит не только индивидуальным предпочтениям, но и будет хорошо смотреться в подобных помещениях. Как правило, лидером продаж в детские комнаты являются яркие детские пуфы, они поднимают настроение и идеально подходят для детей. В настоящее время в каталоге продукции представлен широкий ассортимент фасонов, дизайнов, а также размеров и расцветки. Это упрощает выбор в мебельном оснащении данных помещений.

          Мягкий детский пуф

          Детские пуфы изготавливаются из высококачественного кожзаменителя, который отвечает всем необходимым требованиям безопасности и рекомендован к использованию для детей. Это мягкий материал обладает приятными тактильными качествами, эластичный, принимает форму человеческого тела, так достигается комфорт и удобство в эксплуатации. Мягкие детские пуфы станут настоящим подарком для каждого ребенка. Еще одним из преимуществ является компактность, даже небольшие детские комнату позволят уютно разместить такому изделию в любом помещении.

          Детские пуфы мешки: особенности выбора

          Идеальным вариантом для подобных изделий является плотный нейлон 100% или полиэстер с полиуретановой пропиткой изнаночного слоя. Он даст гарантии долговечности, даже длительное сидение на таком мешке будет приносить только положительные эмоции. Дети могут разлить чай или сок на пуфики — это не станет проблемой для этих изделий. За счет качественного и прочного материала влага не впитывается, таким образом, посредством обычной салфетки эти модели приводятся в порядке, от пролитой жидкости не останется и следа. Также следует обращать внимание, чтобы наполнитель для пуфа был сертифицирован для бескаркасной мебели. Важно помнить, что качественный наполнитель идеально держит форму тела и отлично перекатывается, тем самым Вашему ребенку будет очень удобно на нем находится даже длительное время: не устанет спина и не почувствуется никакого дискомфорта. Помимо того, следует обращать внимание на фиксацию внутреннего и внешнего чехла между собой. В тоже время мягкий мешок должен иметь усиленную молнию или собачку, таким образом, изделие дольше прослужит, при этом сохранит свой презентабельный внешний вид. Хорошие изделия оснащены системой дренажа воздуха, изготовленные из нержавеющей стали. Напомним, что такие материалы как полиэстер, искусственная кожа должны иметь конструкции кольца — люверсы для того, чтобы выходил воздух.

          Итак, выбор качественных детских пуфов — непростой решение, для того, чтобы Ваши дети получили удовольствие и комфорт не следует экономить. Старайтесь отдавать предпочтение тем изделиям, которые выполнены из плотной ткани, которая не истирается и не рвется. В тоже время важно уделить особое внимание безопасности. Каталог продукции включает в себя самые различные дизайны, а также фасоны и расцветки, поэтому Вам не составит труда определиться с выбором и найти лучшее решение для Ваших детей. Мягкие детские пуфы — это отличная инвестиция для мебельного оснащения детских комнат.

          Где купить детские пуфы в Георгиевске?

          Наша компания бесперебойно изготавливает банкетную мебель на протяжении более 13 лет. На сегодняшний день мы являемся одними из лидеров по изготовлению и продаже столов и стульев по всей России. Опытная команда специалистов, строгий отдел качества, инновационное и дорогостоящее оборудование в сочетании с интересными и актуальными дизайнерскими решениями являются одними из преимуществ ChiedoCover. Наша компания производит мебель с учетом индивидуальных предпочтений заказчиков, такой деликатный подход является также одним из наших достоинств.

          Купить детские пуфы в Георгиевске можно на официальном сайте нашей компании. Здесь Вы всегда можете выбрать мебель для дома и дачи, оригинальные и нестандартные решения, новая дизайнерская мысль не оставит равнодушным ни одного клиента. Мы предлагаем полное комплексное оснащение любых помещений. Мебель от ChiedoCover украшает многие кафе, рестораны и другие заведения общественного питания и сегмента HoReCa. Вы можете полностью положиться на наших менеджеров — они без труда подберут Вам идеальный вариант для меблировки именно Вашего помещения, с учетом всех пожеланий и требований. Транспортировка нашей мебели осуществляется в любой регион России и стран СНГ.

          Почему детские пуфы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Георгиевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Георгиевску ?

            Доставка товара по Георгиевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Георгиевску ?

            Стоимость доставки по Георгиевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Георгиевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Георгиевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Георгиевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Георгиевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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