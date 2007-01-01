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          Товары по акции

          Детские стулья в Кимрах оптом

          от 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кимрам и Тверской области

          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames Мини детский, желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, голубой
          Настоящее фото товара Стул Хит Детский, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          В наличии
          990 ₽1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит Детский
          Настоящее фото товара Стул детский Kinder S, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул детский Kinder S, деревянный
          Настоящее фото товара Стул детский Kinder M, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул детский Kinder M, деревянный
          Настоящее фото товара Стул детский Kinder L, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул детский Kinder L, деревянный
          Настоящее фото товара Столик детский Kinder, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столик детский Kinder, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари детский серебряный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари детский серебряный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари детский шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари детский шампань, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари детский синий, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари детский синий, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари детский зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари детский зеленый, деревянный
          Настоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          2 130 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект стульев Семейный
          Настоящее фото товара Стул Ученик С2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Ученик С2
          Настоящее фото товара Стул Ученик С1, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Ученик С1
          Настоящее фото товара Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый
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          Детские стулья – правильная посадка с детства

          Пред открытием ресторана или кафе владельцу стоит продумать каждую мелочь. Например, организация детского пространства. Многие гости приходят семьями с детьми и следует продумать как угодить маленькому посетителю.

          Детские стулья отличаются от взрослых. Важно понимать, что обычные стулья не смогут дать необходимую поддержку позвоночнику. Только специальная мебель поможет обеспечить правильное расположение спины. Чтобы подарить ребенку комфортное место, взрослые должны с серьезностью отнестись к выбору детских стульев.

          Детские стулья выбираются по определенным критериям:

          • Высокая прочность. Надежная конструкция каркаса из металла является гарантом долговечности. При выборе также следует обращать внимание на надежность крепления деталей.
          • Безопасность. Дети весьма подвижны, поэтому стулья должны устойчиво стоять на поверхности. Также при изготовлении должны использоваться исключительно экологические материалы.
          • Высокая степень комфорта. Ребенку должно быть удобно сидеть. Во многом играет роль форма стула и глубина сидения.
          • Практичность. Выбирайте такую мебель, за которой легко ухаживать и которая быстро чиститься.
          • Универсальность. В заведение будут приходить дети разных возрастных категорий, поэтому нужно подобрать такой вариант, который бы подарил комфорт всем детям.
          • Яркий дизайн. Детские стулья не могут быть скучными и серыми по умолчанию. При этом мебель должна гармонировать с общим стилем зала.

          Где купить детские стулья в Кимрах?

          Перед владельцем ресторана стоит еще один важный вопрос – где купить качественную мебель по доступной цене. ChiedoCover — это компания-производитель, которая предлагает мебель и текстиль высокого качества по низкой цене. Благодаря собственному производству, наши товары можно купить без наценок и посредников.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Опыт работы более 10 лет в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса.
          • Высокое качество товаров.
          • Одни из самых низких цен на рынке HoReCa.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для постоянных покупателей скидки и акции.

          На сайте вы можете сделать заказ в любое удобное для вас время. Наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали заказа и дать консультацию по вопросам оплаты и доставки.

          Мы предлагаем купить детские стулья по низким ценам достойного качества в городе Кимры и в Тверской области.

          Почему детские стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кимры и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кимрам ?

            Доставка товара по Кимрам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кимрам ?

            Стоимость доставки по Кимрам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кимрам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кимрам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кимрах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кимрам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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