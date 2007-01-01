Детские стулья в Шахтёрске оптом

от 890 ₽

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Настоящее фото товара Детское кресло Actikid A2, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Детское кресло Actikid A2, зеленый
Настоящее фото товара Детское кресло Actikid A3, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Детское кресло Actikid A3, розовый
Настоящее фото товара Детское кресло Actikid A3, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
5
Детское кресло Actikid A3, зеленый
Настоящее фото товара Детское кресло MyPony, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
29 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Детское кресло MyPony, розовый
Настоящее фото товара Детское кресло MyPony, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
29 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Детское кресло MyPony, зеленый
Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый
Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло компьютерное детское Анна, салатовый
Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, розовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло компьютерное детское Анна, розовый
Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Эльза мятный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло компьютерное детское Эльза мятный
Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Эльза розовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное детское Эльза розовый
Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Эльза черный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло компьютерное детское Эльза черный
Настоящее фото товара Стул Аранд с регулировкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Аранд с регулировкой
Настоящее фото товара Стул Аранд с регулировкой 2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Аранд с регулировкой 2
Настоящее фото товара Стул Аранд с регулировкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Аранд с регулировкой, коричневый
Настоящее фото товара Стул Аранд с регулировкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Аранд с регулировкой, белый
Настоящее фото товара Стул Магнус, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Магнус
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Детские стулья – правильная посадка с детства

Пред открытием ресторана или кафе владельцу стоит продумать каждую мелочь. Например, организация детского пространства. Многие гости приходят семьями с детьми и следует продумать как угодить маленькому посетителю.

Детские стулья отличаются от взрослых. Важно понимать, что обычные стулья не смогут дать необходимую поддержку позвоночнику. Только специальная мебель поможет обеспечить правильное расположение спины. Чтобы подарить ребенку комфортное место, взрослые должны с серьезностью отнестись к выбору детских стульев.

Детские стулья выбираются по определенным критериям:

  • Высокая прочность. Надежная конструкция каркаса из металла является гарантом долговечности. При выборе также следует обращать внимание на надежность крепления деталей.
  • Безопасность. Дети весьма подвижны, поэтому стулья должны устойчиво стоять на поверхности. Также при изготовлении должны использоваться исключительно экологические материалы.
  • Высокая степень комфорта. Ребенку должно быть удобно сидеть. Во многом играет роль форма стула и глубина сидения.
  • Практичность. Выбирайте такую мебель, за которой легко ухаживать и которая быстро чиститься.
  • Универсальность. В заведение будут приходить дети разных возрастных категорий, поэтому нужно подобрать такой вариант, который бы подарил комфорт всем детям.
  • Яркий дизайн. Детские стулья не могут быть скучными и серыми по умолчанию. При этом мебель должна гармонировать с общим стилем зала.

Где купить детские стулья в Шахтёрске?

Перед владельцем ресторана стоит еще один важный вопрос – где купить качественную мебель по доступной цене. ChiedoCover — это компания-производитель, которая предлагает мебель и текстиль высокого качества по низкой цене. Благодаря собственному производству, наши товары можно купить без наценок и посредников.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Опыт работы более 10 лет в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса.
  • Высокое качество товаров.
  • Одни из самых низких цен на рынке HoReCa.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Для постоянных покупателей скидки и акции.

На сайте вы можете сделать заказ в любое удобное для вас время. Наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали заказа и дать консультацию по вопросам оплаты и доставки.

Мы предлагаем купить детские стулья по низким ценам достойного качества в городе Шахтёрск и в Сахалинской области.

Почему детские стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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